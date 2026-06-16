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ATP FINALS Fognini, che sorpresa: il ritorno in campo e il consiglio a Cobolli L’ex numero 9 del mondo si è allenato con Bolelli a Torino e ha raccontato il suggerimento dato al romano durante la stagione. Il papà di Flavio svela i piani per il futuro

ATP FINALS L'apparizione inattesa di Matilde, per Cobolli supera ogni titubanza La fidanzata del tennista azzurro ha seguito la partita di Flavio con l'entourage presente all'Inalpi Arena per la sfida contro il russo, prima d'esordio per Cobolli