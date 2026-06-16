Speciale Atp Finals 2026, Sinner c'è ma fuori dal campo
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Bolelli-Vavassori, da incubo, nuovo ko e ATP Finals appese a un filo
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Sinner, infortunio e crollo nel ranking: arriva la beffa dall'ATP
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Giulia Santin, chi è la protagonista del "doppio bacio" con Alcaraz
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ATP Finals flop senza Sinner, il confronto impietoso con Cobolli
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ATP Finals, Zverev dà una lezione a Shelton e vola in semifinale
Vince e convince Zverev, che si sbarazza facilmente in due set di Shelton e strappa il pass per le semifinali delle ATP Finals con una partita di anticipo. Ora Ben dovrà battere Jodar e tifare Sascha contro Fils
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“Una volgarità assurda”, Bertolucci e Panatta massacrano le ATP Finals
Panatta e Bertolucci si scagliano contro tutto lo spettacolo delle ATP Finals e i campi velocissimi che sfavoriscono Cobolli e uccidono lo spettacolo
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Fognini, che sorpresa: il ritorno in campo e il consiglio a Cobolli
L’ex numero 9 del mondo si è allenato con Bolelli a Torino e ha raccontato il suggerimento dato al romano durante la stagione. Il papà di Flavio svela i piani per il futuro
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L'apparizione inattesa di Matilde, per Cobolli supera ogni titubanza
La fidanzata del tennista azzurro ha seguito la partita di Flavio con l'entourage presente all'Inalpi Arena per la sfida contro il russo, prima d'esordio per Cobolli
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Alcaraz, prima sfida contro Ferrero: Shelton ora fa più paura di Zverev
In occasione dell'allenamento contro Shelton Alcaraz ha incontrato per la prima volta dopo quasi un anno Ferrero, contro cui è già partita la sfida in vista della prossima stagione
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Zverev ridimensiona Jodar ma il gesto di sfida scatena le polemiche
Il tedesco scende in campo a Torino indossando una giacca con il numero 1 sulla schiena, una mossa che non è piaciuta ai social. Malissimo Jodar che alla prima da grande si scioglie