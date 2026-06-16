Speciale Coppa Davis 2026, l'Italia s'è desta
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Davis, Italia: occhio alla trappola Corea. La Rai "oscura" il match
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Sinner esce in stampelle e rompe il silenzio dopo l’operazione
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Calendario della Final 8 della Coppa Davis 2026
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Coppa Davis, Volandri dimentica Sinner e spiega il no a Bolelli
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Scanagatta in esclusiva: "Alcaraz è tornato, la verità su Sinner"
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Coppa Davis, l'Italia punta alla quarta Insalatiera consecutiva
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Alcaraz infortunato, Cobolli stanco e frustrato: è allarme per la Davis
In vista della Coppa Davis Spagna e Italia guardano con preoccupazione alle ATP Finals, con Alcaraz e il suo infortunio che mettono in ansia gli iberici e gli azzurri che potrebbero ritrovarsi con Cobolli stanco e demoralizzato dopo Torino
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Il blackout di Cobolli è un colpo al cuore: scatta l'allarme Davis
Cobolli s'è spento con Tiafoe e adesso Volandri teme che l'onda lunga negativa si allunghi sulla Davis. Per l'Italia è un mercoledì nero, pensando anche ai timori su Sinner
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Davis, il sorteggio aiuta l'Italia: Volandri fa chiarezza su Sinner
Il sorteggio della Final Eight di Coppa Davis da una mano agli azzurri che trovano la Corea del Sud al primo turno poi il pericolo Canada, la Spagna debutta con l’Austria
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Parigi, Berrettini in versione Davis: Volandri non può ignorarlo
Ancora una prova convincente per Matteo Berrettini, che supera Ugo Humbert in due set (7-6 7-5) e approda agli ottavi a Parigi. Domani agli ottavi sfiderà Alcaraz: e se fosse un test per la Davis?...