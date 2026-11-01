Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 novembre: serie A, Motogp, F1, tennis e volley

La domenica offre una programmazione ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, motociclismo, pallavolo e tennis, con dirette distribuite dalla notte fino alla tarda serata. Si comincia nelle prime ore del mattino con le finali dei tornei di tennis di Tokyo e Guangzhou e con le gare del GP di Malesia: Moto3, Moto2 e MotoGP si disputano a Sepang tra le 5 e le 8. In programma anche una partita NBA nella notte. Nel pomeriggio spazio alla Maratona di New York, alle finali di Vienna e Basilea e a numerosi incontri di calcio, tra campionati italiani e competizioni internazionali. Da seguire Liverpool-Arsenal in Premier League e il derby argentino Boca Juniors-River Plate. In serata arrivano Juventus-Napoli e il GP del Messico di Formula 1, appuntamento conclusivo di una giornata sportiva particolarmente intensa. Tra gli altri eventi, la SuperLega maschile di pallavolo e la Serie A di basket, trasmessa sia su Sky sia in chiaro su Cielo. Ecco la programmazione completa, con orari e canali tv.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.