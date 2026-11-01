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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 novembre: serie A, Motogp, F1, tennis e volley

Dalla MotoGP a Sepang a Juventus-Napoli e al GP del Messico: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta

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Redazione

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La domenica offre una programmazione ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, motociclismo, pallavolo e tennis, con dirette distribuite dalla notte fino alla tarda serata. Si comincia nelle prime ore del mattino con le finali dei tornei di tennis di Tokyo e Guangzhou e con le gare del GP di Malesia: Moto3, Moto2 e MotoGP si disputano a Sepang tra le 5 e le 8. In programma anche una partita NBA nella notte. Nel pomeriggio spazio alla Maratona di New York, alle finali di Vienna e Basilea e a numerosi incontri di calcio, tra campionati italiani e competizioni internazionali. Da seguire Liverpool-Arsenal in Premier League e il derby argentino Boca Juniors-River Plate. In serata arrivano Juventus-Napoli e il GP del Messico di Formula 1, appuntamento conclusivo di una giornata sportiva particolarmente intensa. Tra gli altri eventi, la SuperLega maschile di pallavolo e la Serie A di basket, trasmessa sia su Sky sia in chiaro su Cielo. Ecco la programmazione completa, con orari e canali tv.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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ATLETICA LEGGERA

  • 14.30 Maratona di New York (Eurosport)

AUTOMOBILISMO

  • 21.00 Formula 1, GP del Messico (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

BASKET

  • 3.00 NBA: Los Angeles Lakers-Toronto Raptors (Sky Sport Basket)
  • 16.00 Serie A: Aquila Trento-Maxima Roma (Sky Sport Basket, Cielo)

CALCIO

  • 11.00 Primavera 1: Torino-Juventus (Sportitalia)
  • 12.30 Serie A: Como-Venezia (DAZN)
  • 12.30 Serie C: Cosenza-Inter U23 (Sky Sport 1)
  • 12.30 Serie C: Folgore Caratese-Union Brescia (Sky Sport Calcio)
  • 13.00 Primavera 1: Genoa-Verona (Sportitalia)
  • 13.30 Bundesliga 2: St. Pauli-Norimberga (Sky Sport Max)
  • 14.30 Serie C: Cittadella-Treviso (Sky Sport Mix)
  • 14.30 Serie C: Salernitana-Savoia (Sky Sport 1)
  • 15.00 Serie A: Frosinone-Torino (DAZN)
  • 15.00 Serie A: Lazio-Cagliari (DAZN)
  • 15.00 Serie B: Arezzo-Ascoli (DAZN)
  • 15.00 Serie B: Avellino-Pisa (DAZN)
  • 15.00 Serie B: Empoli-Juve Stabia (DAZN)
  • 15.00 Serie C: Spezia-Atalanta U23 (Rai Sport, Sky Sport Calcio)
  • 15.30 Bundesliga: Union Berlino-Colonia (Sky Sport Arena)
  • 17.15 Serie B: Hellas Verona-Carrarese (DAZN)
  • 17.30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Amburgo (Sky Sport Mix)
  • 17.30 Premier League: Liverpool-Arsenal (Sky Sport 1)
  • 17.30 Serie C: Livorno-Ostia Mare (Sky Sport Max)
  • 17.30 Serie C: Potenza-Crotone (Sky Sport Arena)
  • 18.00 Serie A: Lecce-Genoa (Sky, DAZN, Sky Sport Calcio)
  • 19.00 Liga Profesional: Boca Juniors-River Plate (Sportitalia)
  • 19.30 Serie B: Palermo-Vicenza (DAZN)
  • 20.45 Serie A: Juventus-Napoli (DAZN)

CALCIO FEMMINILE

  • 13.00 FA Women's Super League: London City Lionesses-Manchester City (Sky Sport Arena)

MOTOCICLISMO

  • 5.00 Moto3, GP di Malesia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 6.15 Moto2, GP di Malesia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
  • 8.00 MotoGP, GP di Malesia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 18.00 SuperLega: Pordenone-Trentino (Rai Sport)

TENNIS

  • 4.00 WTA 500 Tokyo, finale (Sky Sport Tennis)
  • 9.30 WTA 250 Guangzhou, finale (Sky Sport Tennis)
  • 14.00 ATP 500 Vienna, finale (Sky Sport Tennis)
  • 15.30 ATP 500 Basilea, finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
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