Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 1 novembre: serie A, Motogp, F1, tennis e volley

Dalla MotoGP a Sepang a Juventus-Napoli e al GP del Messico: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La domenica offre una programmazione ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, motociclismo, pallavolo e tennis, con dirette distribuite dalla notte fino alla tarda serata. Si comincia nelle prime ore del mattino con le finali dei tornei di tennis di Tokyo e Guangzhou e con le gare del GP di Malesia: Moto3, Moto2 e MotoGP si disputano a Sepang tra le 5 e le 8. In programma anche una partita NBA nella notte. Nel pomeriggio spazio alla Maratona di New York, alle finali di Vienna e Basilea e a numerosi incontri di calcio, tra campionati italiani e competizioni internazionali. Da seguire Liverpool-Arsenal in Premier League e il derby argentino Boca Juniors-River Plate. In serata arrivano Juventus-Napoli e il GP del Messico di Formula 1, appuntamento conclusivo di una giornata sportiva particolarmente intensa. Tra gli altri eventi, la SuperLega maschile di pallavolo e la Serie A di basket, trasmessa sia su Sky sia in chiaro su Cielo. Ecco la programmazione completa, con orari e canali tv.