Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 novembre: sci, Nations League, volley donne

Dallo slalom di Levi alla Nations League: tutti gli appuntamenti sportivi di domenica 15 novembre in tv

3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La domenica sportiva in tv comincia nella notte con le finali e le semifinali di tennis, tra WTA Finals e ATP Finals, e prosegue con una giornata ricca di appuntamenti. In mattinata spazio allo sci alpino da Levi, con le manche dello slalom maschile e femminile, e al basket in carrozzina con la Supercoppa Italiana. Il pomeriggio propone il calcio di Serie C e Nations League, insieme al big match di calcio femminile Inter-Juventus. In campo anche il basket di Serie A, il rugby con Padova-Rovigo e Scozia-Australia e la finale di pallavolo maschile; per la pallavolo femminile c’è Vallefoglia-Firenze. In serata riflettori sulla Nations League: l’Italia affronta il Belgio, mentre la Spagna sfida l’Inghilterra. Chiude il programma il basket NBA con Phoenix Suns-Los Angeles Lakers. Ecco tutti gli eventi in diretta e i canali per seguirli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

1 di 9

BASKET

  • 16.00 Serie A: Treviso-Scafati (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 18.15 Serie A: Udine-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Cielo, Sky Sport 1)
  • 22.00 NBA: Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket)

BASKET IN CARROZZINA

  • 10.30 Supercoppa Italiana: Cantù-Giulianova (Rai Sport)

CALCIO

  • 12.30 Serie C: Giugliano-Savoia (Sky Sport Arena)
  • 12.30 Serie C: Novara-Lecco (Sky Sport Calcio)
  • 14.30 Serie C: Salernitana-Catania (Sky Sport Calcio)
  • 15.00 UEFA Nations League: Cipro-Montenegro (Sky Sport Max)
  • 17.30 Serie C: Ravenna-Forli (Sky Sport Calcio)
  • 18.00 UEFA Nations League: Bielorussia-Albania (Sky Sport Max)
  • 20.45 UEFA Nations League: Belgio-Italia (Rai 1)
  • 20.45 UEFA Nations League: Spagna-Inghilterra (Sky Sport Mix)
  • 20.45 UEFA Nations League: Francia-Turchia (Sky Sport Max)
  • 20.45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)

CALCIO FEMMINILE

  • 15.00 Serie A: Inter-Juventus (Rai 2)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 16.30 Serie A1: Vallefoglia-Firenze (Rai Sport)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 18.00 Supercoppa Superlega: Finale (Rai 2)

RUGBY

  • 14.15 Serie A Elite: Padova-Rovigo (Rai Sport)
  • 16.10 Nations Championship: Scozia-Australia (Sky Sport Arena)

SCI ALPINO

  • 10.00 Coppa del Mondo, Levi: slalom maschile, 1ª manche (Eurosport, Rai 2)
  • 13.00 Coppa del Mondo, Levi: slalom maschile, 2ª manche (Eurosport)
  • 13.00 Coppa del Mondo, Levi: slalom femminile, 2ª manche (Rai Sport)

TENNIS

  • 1.00 WTA Finals Indian Wells 2026: doppio, 1ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 2.30 WTA Finals Indian Wells 2026: doppio, 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 11.30 WTA Finals Indian Wells 2026: finale di doppio (Sky Sport Tennis)
  • 14.00 ATP Finals Torino 2026, 1ª giornata, gruppo McEnroe: Zverev-Jodar (Canale 5)
  • 14.00 WTA Finals Indian Wells 2026: finale di singolare (Sky Sport Tennis)
  • 18.00 ATP Finals Torino 2026: doppio, sessione serale, round robin (Sky Sport Tennis)
  • 20.30 ATP Finals Torino 2026: singolare, sessione serale, round robin (Sky Sport Tennis)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells 2026: finale di singolare (Sky Sport Arena)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells 2026: finale di doppio (Sky Sport Arena)
1 di 9

Enel

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio