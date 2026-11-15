Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 novembre: sci, Nations League, volley donne

La domenica sportiva in tv comincia nella notte con le finali e le semifinali di tennis, tra WTA Finals e ATP Finals, e prosegue con una giornata ricca di appuntamenti. In mattinata spazio allo sci alpino da Levi, con le manche dello slalom maschile e femminile, e al basket in carrozzina con la Supercoppa Italiana. Il pomeriggio propone il calcio di Serie C e Nations League, insieme al big match di calcio femminile Inter-Juventus. In campo anche il basket di Serie A, il rugby con Padova-Rovigo e Scozia-Australia e la finale di pallavolo maschile; per la pallavolo femminile c’è Vallefoglia-Firenze. In serata riflettori sulla Nations League: l’Italia affronta il Belgio, mentre la Spagna sfida l’Inghilterra. Chiude il programma il basket NBA con Phoenix Suns-Los Angeles Lakers. Ecco tutti gli eventi in diretta e i canali per seguirli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.