Dalla Formula 1 alle finali delle ATP Finals: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di domenica 22 novembre

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Domenica ricca di appuntamenti in diretta, dalla notte fino alla tarda serata. Si comincia con i motori: alle 5.00 il Gran Premio di Las Vegas di automobilismo, mentre il GP del Portogallo di motociclismo propone le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, in programma tra mattina e pomeriggio. Spazio anche allo sci alpino, con le due manche dello slalom maschile di Gurgl trasmesse su più canali. Il calcio offre una giornata intensa: in Serie A si parte con Juventus-Venezia e si prosegue con diverse sfide nel pomeriggio, fino ad Atalanta-Inter delle 20.45; in calendario anche incontri di Serie B, Serie C e campionati esteri. Per il tennis riflettori puntati sulle finali delle ATP Finals di Torino, con doppio e singolare. In programma inoltre tre partite di basket, tra cui Derthona Tortona-Olimpia Milano, e Piacenza-Perugia di pallavolo maschile. Qui sotto, tutti gli eventi di oggi con orari e relative emittenti: alcune dirette sono disponibili anche in chiaro.