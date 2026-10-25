Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 25 ottobre: serie A, F1, basket e sci

La domenica offre una programmazione ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket e calcio, con dirette distribuite nell’arco di tutta la giornata. Si comincia nelle ore notturne con i motori: dall’Australia arrivano le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, mentre in Argentina è in programma una sfida della Liga Profesional. In mattinata spazio alla Venicemarathon, allo slalom gigante maschile di Sölden e alle finali di tennis. Nel pomeriggio il calendario propone numerose partite di campionato, dalla Serie A italiana alla Premier League e alla Bundesliga, oltre agli incontri di Serie C e Primavera 1. Da seguire anche il big match di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna e la partita di NFL trasmessa in chiaro. In serata riflettori sulla Formula 1, su Lecce-Juventus e sul Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Completano il programma la pallavolo, la pallamano e altri incontri di calcio sudamericano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.