La domenica sportiva propone una programmazione ricca di appuntamenti in diretta, dalla mattina fino a tarda sera. In primo piano il calcio, con le sfide di Serie A Roma-Monza e Como-Juventus, gli incontri di Serie B e Serie C e diversi big match internazionali, tra cui Everton-Liverpool e Arsenal-Manchester City. Spazio anche alla velocità: il motociclismo porta in pista Moto3, Moto2 e MotoGP per il GP di Valencia, mentre l’automobilismo offre il GP del Qatar di Formula 1. Gli appassionati di sci alpino possono seguire le manche di slalom gigante maschile da Copper Mountain e quelle dello slalom femminile da Killington. In serata riflettori sul basket, con la nazionale italiana impegnata contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. In programma anche la pallavolo maschile, con Verona-Trentino, e il rugby, tra Serie A Elite e Nations Championship. Di seguito tutti gli orari e i canali tv indicati per gli eventi della giornata, compresi gli appuntamenti in programma nella notte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.