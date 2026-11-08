Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 novembre: Serie A, F1, Motogp, tennis e volley

Calcio, motori e tennis protagonisti: tutte le gare e le finali in programma oggi, con orari e canali tv.

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Domenica ricca di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio, motociclismo e tennis, con una giornata che si apre già al mattino e prosegue fino alla sera. Nel programma spiccano le sfide di Serie A: Napoli-Lazio alle 12.30, Genoa-Milan e Monza-Atalanta alle 15, Inter-Como alle 18 e Fiorentina-Juventus in serata. Non mancano gli incontri di Serie B, Serie C e dei campionati internazionali, tra cui Colonia-Bayer Leverkusen e Manchester United-Aston Villa. I motori hanno un posto di primo piano: dal GP del Qatar, con le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, al GP di San Paolo di Formula 1, previsto alle 18. La giornata offre anche le finali dei tornei di tennis a Hong Kong e Parigi-Bercy, oltre a Trieste-Roma Basketball e Montecatini-Pistoia per il basket. In programma, infine, Trento-Perugia di pallavolo maschile e Inghilterra-Australia di rugby. Qui sotto il calendario completo degli eventi, con orari e canali per seguirli in tv.