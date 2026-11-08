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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 novembre: Serie A, F1, Motogp, tennis e volley

Calcio, motori e tennis protagonisti: tutte le gare e le finali in programma oggi, con orari e canali tv.

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Redazione

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Domenica ricca di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio, motociclismo e tennis, con una giornata che si apre già al mattino e prosegue fino alla sera. Nel programma spiccano le sfide di Serie A: Napoli-Lazio alle 12.30, Genoa-Milan e Monza-Atalanta alle 15, Inter-Como alle 18 e Fiorentina-Juventus in serata. Non mancano gli incontri di Serie B, Serie C e dei campionati internazionali, tra cui Colonia-Bayer Leverkusen e Manchester United-Aston Villa. I motori hanno un posto di primo piano: dal GP del Qatar, con le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, al GP di San Paolo di Formula 1, previsto alle 18. La giornata offre anche le finali dei tornei di tennis a Hong Kong e Parigi-Bercy, oltre a Trieste-Roma Basketball e Montecatini-Pistoia per il basket. In programma, infine, Trento-Perugia di pallavolo maschile e Inghilterra-Australia di rugby. Qui sotto il calendario completo degli eventi, con orari e canali per seguirli in tv.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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AUTOMOBILISMO

  • 18.00 Formula 1, GP San Paolo (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

BASKET

  • 12.00 Serie A: Trieste-Roma Basketball (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 20.45 Serie A2: Montecatini-Pistoia (Rai Sport)

CALCIO

  • 11.00 Primavera 1: Milan-Albinoleffe (Sportitalia)
  • 12.30 Serie A: Napoli-Lazio (Dazn)
  • 12.30 Serie C: Grosseto-Pescara (Sky Sport Calcio)
  • 13.30 Bundesliga 2: Heidenheim-Hannover (Sky Sport Arena)
  • 15.00 Serie A: Genoa-Milan (Dazn)
  • 15.00 Serie A: Monza-Atalanta (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Virtus Entella-Modena (Dazn)
  • 15.00 Premier League: Sunderland-Chelsea (Sky Sport Calcio)
  • 15.30 Bundesliga: Colonia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix)
  • 17.15 Serie B: Carrarese-Sampdoria (Dazn)
  • 17.30 Serie C: Treviso-Novara (Sky Sport Mix)
  • 17.30 Premier League: Manchester United-Aston Villa (Sky Sport Max)
  • 18.00 Serie A: Inter-Como (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio)
  • 19.30 Serie B: Vicenza-Cremonese (Dazn)
  • 19.30 Bundesliga: Hoffenheim-Schalke 04 (Sky Sport Arena)
  • 20.45 Serie A: Fiorentina-Juventus (Dazn)

MOTOCICLISMO

  • 14.00 Moto3, GP Qatar (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)
  • 15.15 Moto2, GP Qatar (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)
  • 17.00 MotoGP, GP Qatar (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 18.00 SuperLega: Trento-Perugia (Rai Sport)

RUGBY

  • 16.10 Nations Championship: Inghilterra-Australia (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 09.00 WTA 250 Hong Kong, finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 15.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, finale (Sky Sport Tennis)
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