Dalla Serie A all’Eurolega, passando per il tennis: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv oggi.

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La programmazione sportiva di oggi, giovedì 29 ottobre, propone appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera. Si comincia già nella notte con il tennis: il palinsesto ATP & WTA è in diretta dalle 2.30 e torna alle 6.00, con un altro spazio nel primo pomeriggio, alle 13.30. In serata riflettori sul calcio di Serie A: alle 18.30 il Frosinone affronta il Lecce, mentre alle 20.45 la Fiorentina ospita l’Atalanta. Entrambi gli incontri sono trasmessi da Dazn.

Alla stessa ora è in programma anche una sfida di basket valida per l’Eurolega, Real Madrid-Fenerbahce, in diretta su Sky Sport Basket. Sempre nel massimo torneo europeo, alle 20.00, la Stella Rossa incontra il Bayern Monaco: la partita è visibile su Sky Sport Arena. Una giornata che offre quindi diverse occasioni per seguire lo sport in diretta, con tennis fin dalle prime ore e due appuntamenti serali di calcio e basket. Di seguito il programma completo degli eventi e le rispettive emittenti televisive.