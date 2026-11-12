Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre: Nations League, volley e tennis

La giornata sportiva di giovedì 12 novembre offre appuntamenti in diretta dalla notte fino a tarda sera, tra competizioni internazionali e campionati europei. Il basket propone una sfida NBA tra Houston Rockets e Golden State Warriors, oltre a due incontri di Eurolega e alla partita di Eurocup dello Skyliners Francoforte contro Maxima Roma. Per il calcio riflettori sulla UEFA Nations League: l’Italia affronta la Francia in chiaro su Rai 1, mentre in programma ci sono anche Turchia-Belgio e Inghilterra-Croazia. Spazio inoltre all’Italia Under 20 contro il Portogallo e alla gara di qualificazione alla Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio e Gambia. La pallavolo femminile porta in tv Bergamo-Cuneo, valida per la Serie A1. Ricco anche il programma del tennis: in mattinata e nel pomeriggio si giocano i quarti dell’ATP 250 di Stoccolma, mentre le WTA Finals Indian Wells propongono incontri di doppio nelle ore notturne e sfide di singolare in serata. Ecco tutti gli eventi trasmessi oggi, con orari e canali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.