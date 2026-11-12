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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre: Nations League, volley e tennis

Italia-Francia in chiaro e una serata ricca di Nations League, Eurolega e tennis: tutti gli orari e i canali

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Redazione

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La giornata sportiva di giovedì 12 novembre offre appuntamenti in diretta dalla notte fino a tarda sera, tra competizioni internazionali e campionati europei. Il basket propone una sfida NBA tra Houston Rockets e Golden State Warriors, oltre a due incontri di Eurolega e alla partita di Eurocup dello Skyliners Francoforte contro Maxima Roma. Per il calcio riflettori sulla UEFA Nations League: l’Italia affronta la Francia in chiaro su Rai 1, mentre in programma ci sono anche Turchia-Belgio e Inghilterra-Croazia. Spazio inoltre all’Italia Under 20 contro il Portogallo e alla gara di qualificazione alla Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio e Gambia. La pallavolo femminile porta in tv Bergamo-Cuneo, valida per la Serie A1. Ricco anche il programma del tennis: in mattinata e nel pomeriggio si giocano i quarti dell’ATP 250 di Stoccolma, mentre le WTA Finals Indian Wells propongono incontri di doppio nelle ore notturne e sfide di singolare in serata. Ecco tutti gli eventi trasmessi oggi, con orari e canali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 3.30 NBA: Houston Rockets-Golden State Warriors (Sky Sport Basket)
  • 20.00 Eurocup: Skyliners Francoforte-Maxima Roma (Sky Sport Arena)
  • 20.15 Eurolega: Olympiacos-Dubai Basketball (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Eurolega: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 17.00 U20 Elite League: Italia-Portogallo (Sportitalia)
  • 18.00 UEFA Nations League: Turchia-Belgio (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 20.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Costa d’Avorio-Gambia (Sportitalia)
  • 20.45 UEFA Nations League: Inghilterra-Croazia (Sky Sport 1)
  • 20.45 UEFA Nations League: Italia-Francia (Rai 1)
  • 20.45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.45 Serie A1: Bergamo-Cuneo (Rai Sport)

TENNIS

  • 1.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Doubles R.R. P1 (Sky Sport Tennis)
  • 2.30 WTA Finals Indian Wells 2026: Doubles R.R. P2 (Sky Sport Tennis)
  • 13.00 ATP 250 Stoccolma: 1° quarto di finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 15.00 ATP 250 Stoccolma: 2° quarto di finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 18.30 ATP 250 Stoccolma: 3° quarto di finale (Sky Sport Tennis)
  • 20.30 ATP 250 Stoccolma: 4° quarto di finale (Sky Sport Max)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Singles R.R. P1 (Sky Sport Tennis)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Singles R.R. P2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
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