NBA, Eurolega e ATP Finals: gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta sui canali Sky

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La giornata sportiva di giovedì 19 novembre propone appuntamenti da seguire in diretta tra basket e tennis, con una programmazione che attraversa le diverse fasce orarie. Si comincia nella notte con la NBA: alle 1.00 i Miami Heat affrontano i Milwaukee Bucks, con diretta su Sky Sport Basket. Nel corso della giornata l’attenzione si sposta a Torino, dove proseguono le ATP Finals 2026. Il programma del torneo prevede una sessione di doppio e una di singolare nel pomeriggio, seguite dagli incontri serali: per entrambe le specialità è prevista la copertura di Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. In serata spazio anche all’Eurolega, con due sfide che coinvolgono le squadre italiane. Alle 20.30 l’Olimpia Milano ospita il Fenerbahce, mentre alle 21.00 la Virtus Bologna è impegnata sul campo del Valencia. La partita di Milano sarà trasmessa da Sky Sport Basket, quella della Virtus da Sky Sport Arena. Ecco tutti gli eventi sportivi in programma oggi in diretta tv, con orari e canali per seguire ogni appuntamento.