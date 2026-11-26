Coppe europee, qualificazioni mondiali e grandi sfide: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv

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La giornata sportiva di giovedì 26 novembre propone appuntamenti fin dalle prime ore della notte e un ricco programma serale. Si comincia con il calcio sudamericano: all’una il Boca Juniors affronta l’Independiente Rivadavia, in diretta gratuita. Poco dopo spazio alla basket NBA con Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves, mentre nel pomeriggio l’Uzbekistan sfida l’Italia ai Mondiali Under 17 e la Lituania incontra la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027. La serata è dominata dalle coppe europee: in Europa League scendono in campo, tra gli altri, Milan, Juventus, Celta Vigo, Bayer Leverkusen e Real Sociedad; in Conference League l’Atalanta fa visita al Borac. Per il basket c’è anche Italia-Turchia, sempre nelle qualificazioni mondiali, e per la pallavolo maschile la SuperLega propone Perugia-Civitanova. Diverse partite saranno trasmesse in contemporanea su più canali: per gli incontri con programmazioni duplicate, qui sotto sono indicate tutte le emittenti segnalate.