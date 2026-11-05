Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre: Europa League, Masters 1000 Parigi, basket e Italia-Slovacchia di pallamano

Europa League con Milan e Juventus, tennis da Parigi-Bercy ed Eurolega: gli appuntamenti in diretta

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La giornata sportiva di giovedì 5 novembre propone un programma ricco di appuntamenti in diretta, con il calcio europeo in primo piano e diverse discipline in palinsesto fin dal mattino. Per il tennis spazio all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: la quarta giornata è trasmessa in più fasce orarie e su diversi canali. In serata riflettori sul calcio, con le gare della UEFA Europa League e della UEFA Conference League: tra le sfide in programma figurano Milan-Ferencvaros, AZ Alkmaar-Juventus e Atalanta-Kairat Almaty, oltre a numerosi incontri delle 18.45 e delle 21.00. Per seguire più partite contemporaneamente è prevista anche la Diretta Gol Europa e Conference League. La serata offre inoltre il basket con Olimpia Milano-Valencia, valida per l’Eurolega, e la pallamano maschile con Italia-Slovacchia, incontro delle qualificazioni agli Europei 2028. Tutti gli orari e le emittenti delle dirette sono raccolti qui sotto: la programmazione è interamente sui canali Sky e Sky Sport indicati per ciascun evento.