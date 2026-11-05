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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 5 novembre: Europa League, Masters 1000 Parigi, basket e Italia-Slovacchia di pallamano

Europa League con Milan e Juventus, tennis da Parigi-Bercy ed Eurolega: gli appuntamenti in diretta

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Redazione

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La giornata sportiva di giovedì 5 novembre propone un programma ricco di appuntamenti in diretta, con il calcio europeo in primo piano e diverse discipline in palinsesto fin dal mattino. Per il tennis spazio all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: la quarta giornata è trasmessa in più fasce orarie e su diversi canali. In serata riflettori sul calcio, con le gare della UEFA Europa League e della UEFA Conference League: tra le sfide in programma figurano Milan-Ferencvaros, AZ Alkmaar-Juventus e Atalanta-Kairat Almaty, oltre a numerosi incontri delle 18.45 e delle 21.00. Per seguire più partite contemporaneamente è prevista anche la Diretta Gol Europa e Conference League. La serata offre inoltre il basket con Olimpia Milano-Valencia, valida per l’Eurolega, e la pallamano maschile con Italia-Slovacchia, incontro delle qualificazioni agli Europei 2028. Tutti gli orari e le emittenti delle dirette sono raccolti qui sotto: la programmazione è interamente sui canali Sky e Sky Sport indicati per ciascun evento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 20.30 Eurolega: Olimpia Milano-Valencia (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 18.45 UEFA Europa League: Anderlecht-Salisburgo (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Real Sociedad-Lione (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Rennes-Olympiacos (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Sparta Praga-Bournemouth (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Lillestrom-Viktoria Plzen (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Crystal Palace-Hoffenheim (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Europa League: NEC-Omonia Nicosia (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Milan-Ferencvaros (Sky, Sky Sport 1)
  • 18.45 UEFA Conference League: Atalanta-Kairat Almaty (Sky, Sky Sport Arena)
  • 21.00 UEFA Europa League: Hapoel Beer Sheva-OFI (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Bayer Leverkusen-Marsiglia (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 UEFA Europa League: Benfica-Lech Poznan (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Union Saint Gilloise (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Sturm Graz-Celje (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Sunderland-Dinamo Zagabria (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Celtic-Besiktas (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Torreense-Ararat Armenia (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: AZ Alkmaar-Juventus (Sky, Sky Sport 1)
  • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena)

PALLAMANO MASCHILE

  • 19.30 Qualificazioni Europei 2028: Italia-Slovacchia (Sky Sport Mix)

TENNIS

  • 11.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 4ª giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 17.30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 4ª giornata (Sky Sport Max)
  • 19.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 4ª giornata (Sky Sport Tennis)
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