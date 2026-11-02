Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 2 novembre: posticipi serie A, basket, volley donne e tennis

Calcio, basket, tennis e pallavolo: tutte le dirette tv di oggi, lunedì 2 novembre, con orari e canali.

2 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La programmazione sportiva di oggi, lunedì 2 novembre, propone appuntamenti dal mattino fino a tarda sera, con dirette dedicate a basket, calcio, pallavolo femminile e tennis. Si parte nella notte con la sfida NBA tra Cleveland e Oklahoma City, mentre alle 4.00 è in calendario Genoa-Verona, gara del campionato Primavera 1. Dalle 11 spazio anche al tennis, con la prima giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, e alla partita Primavera tra Empoli e Cagliari. Nel pomeriggio il programma del calcio include Sassuolo-Fiorentina, appuntamento di Serie A delle 18.30, e in serata Atalanta-Parma e Newcastle-Everton. La Serie C offre tre incontri: Novara-Desenzano, Casarano-Foggia e Juventus Next Gen-Pro Vercelli. Per il basket italiano, alle 20.30, è in programma Cantù-Olimpia Milano; alla stessa ora si gioca anche Novara-Brescia di Serie A1 femminile. Di seguito tutti gli eventi trasmessi in diretta tv, con gli orari e i relativi canali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

1 di 4

BASKET

  • 1.00 NBA: Cleveland-Oklahoma City (Sky Sport Basket)
  • 20.30 Serie A: Cantù-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

CALCIO

  • 4.00 Primavera 1: Genoa-Verona (Sportitalia)
  • 11.00 Primavera 1: Empoli-Cagliari (Sportitalia)
  • 18.30 Serie A: Sassuolo-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky, Dazn)
  • 20.30 Serie C: Novara-Desenzano (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Serie C: Casarano-Foggia (Sky Sport Arena)
  • 20.30 Serie C: Juventus Next Gen-Pro Vercelli (Sky Sport Max)
  • 20.45 Serie A: Atalanta-Parma (Dazn)
  • 21.00 Premier League: Newcastle-Everton (Sky Sport Calcio)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.40 Serie A1: Novara-Brescia (Rai Sport)

TENNIS

  • 11.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 19.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1a giornata (Sky Sport Tennis)
1 di 4

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Sassuolo - Fiorentina

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio