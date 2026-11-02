Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 2 novembre: posticipi serie A, basket, volley donne e tennis

Calcio, basket, tennis e pallavolo: tutte le dirette tv di oggi, lunedì 2 novembre, con orari e canali.

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La programmazione sportiva di oggi, lunedì 2 novembre, propone appuntamenti dal mattino fino a tarda sera, con dirette dedicate a basket, calcio, pallavolo femminile e tennis. Si parte nella notte con la sfida NBA tra Cleveland e Oklahoma City, mentre alle 4.00 è in calendario Genoa-Verona, gara del campionato Primavera 1. Dalle 11 spazio anche al tennis, con la prima giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, e alla partita Primavera tra Empoli e Cagliari. Nel pomeriggio il programma del calcio include Sassuolo-Fiorentina, appuntamento di Serie A delle 18.30, e in serata Atalanta-Parma e Newcastle-Everton. La Serie C offre tre incontri: Novara-Desenzano, Casarano-Foggia e Juventus Next Gen-Pro Vercelli. Per il basket italiano, alle 20.30, è in programma Cantù-Olimpia Milano; alla stessa ora si gioca anche Novara-Brescia di Serie A1 femminile. Di seguito tutti gli eventi trasmessi in diretta tv, con gli orari e i relativi canali.