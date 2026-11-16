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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre: Nations League, Italia U.20 e Atp Finals

Calcio e tennis in diretta: dalle ATP Finals alle sfide di Nations League, tutti gli orari e i canali tv

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Redazione

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Una giornata ricca di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio e tennis. Il programma si apre in mattinata con le ATP Finals di Torino: dalle 11.30 spazio al doppio, mentre alle 14.00 è in calendario la sessione diurna del singolare. Nel pomeriggio il pallone propone Italia-Svizzera, sfida della U20 Elite League, e la Diretta Gol della UEFA Nations League, oltre all’amichevole Under 21 tra Italia e Belgio, trasmessa da Rai 2. In serata si alternano ancora il tennis delle Finals e diverse partite di calcio: per le qualificazioni alla Coppa d’Africa sono in programma Sudan-Senegal e Somalia-Ghana, mentre la Serie C offre Sorrento-Monopoli e Perugia-Torres. Riflettori anche sulla Nations League, con Germania-Olanda e la Diretta Gol in più fasce orarie. Da segnalare, sul fronte del tennis, il match tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev: l’incontro è visibile in chiaro su Italia 1, mentre le sessioni delle ATP Finals sono proposte anche da Sky. Ecco tutti gli orari e i canali tv degli eventi sportivi di oggi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 15.00 U20 Elite League: Italia-Svizzera (Sportitalia)
  • 16.00 UEFA Nations League, Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
  • 18.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Sudan-Senegal (Sportitalia)
  • 18.00 UEFA Nations League, Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
  • 18.15 Amichevole U21: Italia-Belgio (Rai 2)
  • 20.30 Serie C: Sorrento-Monopoli (Sky Sport Mix)
  • 20.45 UEFA Nations League: Germania-Olanda (20, Sky Sport Arena)
  • 20.45 Serie C: Perugia-Torres (Rai Sport, Sky Sport Max)
  • 20.45 UEFA Nations League, Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
  • 21.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Somalia-Ghana (Sportitalia)

TENNIS

  • 11.30 ATP Finals Torino 2026: doppio, sessione diurna (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 14.00 ATP Finals Torino 2026: singolare, sessione diurna (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 18.00 ATP Finals Torino 2026: doppio, sessione serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 20.30 ATP Finals Torino 2026: singolare, sessione serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 20.30 ATP Finals Torino 2026: Cobolli-Medvedev (Italia 1)
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