Calcio e basket in diretta: le partite di oggi, dagli incontri di Primavera 1 alla Serie A e all’NBA

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La programmazione sportiva di oggi, lunedì 23 novembre, propone appuntamenti in diretta dal pomeriggio fino alla serata, con una partita in calendario anche allo scoccare della mezzanotte. Per il basket è in programma una sfida NBA tra Miami Heat e Oklahoma City Thunder, trasmessa da due canali Sky. Ampio spazio al calcio: nel pomeriggio si comincia con le gare di Primavera 1 Albinoleffe-Genoa e Torino-Bologna, entrambe su Sportitalia, e con Italia-Costa d’Avorio, incontro dei Mondiali Under 17 in onda su Rai Sport. In serata sono previste due partite di Serie C: Lecco-Lumezzane, visibile su Rai Sport e Sky Sport Max, e Grosseto-Guidonia Montecelio, su Sky Sport 1. Completa il programma Monza-Fiorentina, sfida di Serie A delle 20.45 trasmessa da Sky, Dazn e Sky Sport Calcio. Ecco gli orari e tutte le emittenti che propongono gli eventi della giornata.