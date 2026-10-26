Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 26 ottobre: tennis, posticipi di C e Nba

La programmazione sportiva di oggi, lunedì 26 ottobre, propone appuntamenti distribuiti tra la notte, la mattina e la serata. Si comincia con il tennis: il palinsesto ATP & WTA è in diretta su Sky Sport Tennis in due fasce notturne e al mattino, mentre nel primo pomeriggio la copertura passa su Sky Sport 1. Per gli appassionati di basket, la notte offre una sfida NBA tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, trasmessa da Sky Sport Basket. In serata spazio al calcio con due incontri di Serie C in programma alle 20.30: Picerno-Salernitana e Crotone-Casarano, visibili rispettivamente su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio. Gli orari indicati sono quelli italiani e gli eventi sono proposti in diretta sui canali riportati. Una giornata che attraversa quindi tre discipline e offre occasioni per seguire competizioni diverse, con l’NBA e il tennis nelle ore più insolite e il campionato di Serie C a chiudere la programmazione serale. Ecco il calendario completo degli eventi sportivi in tv, ordinati per disciplina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.