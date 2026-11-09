Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 9 novembre: Atp250 Stoccolma, Indian Wells, serie C

Basket, calcio e tennis in diretta: tutte le partite e gli appuntamenti di lunedì 9 novembre sui canali tv

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lunedì 9 novembre la programmazione sportiva in diretta offre appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata, dalla notte fino a tarda sera. Il basket apre il palinsesto alle 2.00 con la sfida NBA tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics; in serata spazio alla Serie A con Virtus Bologna-Verona, in onda su due canali. Per il calcio sono in programma tre gare di Serie C: alle 20.30 Pineto-Vis Pesaro e Foggia-Barletta, seguite alle 20.45 da AZ Picerno-Bari, trasmessa anche in chiaro su Rai Sport. Ampia la proposta di tennis: a Stoccolma si disputano la sessione diurna e quella serale della prima giornata dell’ATP 250, entrambe visibili su più emittenti. In serata e nella notte proseguono inoltre le WTA Finals di Indian Wells 2026, con due appuntamenti di singolare per ciascuna delle fasce indicate in palinsesto. Di seguito tutti gli eventi, con gli orari e i canali televisivi che li trasmettono.