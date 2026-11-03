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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 novembre: Champions League, Masters 1000 Parigi, basket

Champions League, tennis a Parigi-Bercy ed Eurocup: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta oggi

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Redazione

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La giornata sportiva di oggi, martedì 3 novembre, propone appuntamenti distribuiti dalla notte alla sera. Si comincia con il calcio sudamericano: alle 4.00 la Liga Profesional mette di fronte Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, in diretta su Sportitalia. Nel pomeriggio spazio anche alla UEFA Youth League, con Manchester United U19-Roma. In serata riflettori sulla Champions League: alle 18.45 si giocano Galatasaray-Stoccarda e Shakhtar Donetsk-Sporting, mentre alle 21.00 sono in programma diverse sfide, tra cui Barcellona-Aston Villa, Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Per seguire più partite contemporaneamente c’è anche Diretta Gol. Il tennis accompagna la giornata con la seconda giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: appuntamenti alle 11.00, alle 16.30 e alle 19.00. In serata si gioca anche a basket: alle 19.00 il PAOK Thessaloniki affronta il BC Roma in Eurocup, poi alle 20.00 Napoli Basket-Aquila Trento. Ecco la programmazione completa con orari ed emittenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 19.00 Eurocup: PAOK Thessaloniki-BC Roma (Sky Sport Mix)
  • 20.00 Eurocup: Napoli Basket-Aquila Trento (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 4.00 Liga Profesional: Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia (Sportitalia)
  • 14.00 UEFA Youth League: Manchester United U19-Roma (Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Champions League: Galatasaray-Stoccarda (Sky Sport Calcio, Sky)
  • 18.45 UEFA Champions League: Shakhtar Donetsk-Sporting (Sky, Sky Sport Arena)
  • 18.45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1)
  • 21.00 UEFA Champions League: Barcellona-Aston Villa (Sky Sport Calcio, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Villarreal-PSG (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Bayern Monaco (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: LASK-Slovan (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Lille (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Manchester United-Roma (Sky, Sky Sport Arena)
  • 21.00 UEFA Champions League: Feyenoord-Inter (Sky, Sky Sport 1)

TENNIS

  • 11.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 16.30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2a giornata (Sky Sport Max)
  • 19.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2a giornata (Sky Sport Tennis)
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