Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 novembre: Champions League, Masters 1000 Parigi, basket

La giornata sportiva di oggi, martedì 3 novembre, propone appuntamenti distribuiti dalla notte alla sera. Si comincia con il calcio sudamericano: alle 4.00 la Liga Profesional mette di fronte Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, in diretta su Sportitalia. Nel pomeriggio spazio anche alla UEFA Youth League, con Manchester United U19-Roma. In serata riflettori sulla Champions League: alle 18.45 si giocano Galatasaray-Stoccarda e Shakhtar Donetsk-Sporting, mentre alle 21.00 sono in programma diverse sfide, tra cui Barcellona-Aston Villa, Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Per seguire più partite contemporaneamente c’è anche Diretta Gol. Il tennis accompagna la giornata con la seconda giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: appuntamenti alle 11.00, alle 16.30 e alle 19.00. In serata si gioca anche a basket: alle 19.00 il PAOK Thessaloniki affronta il BC Roma in Eurocup, poi alle 20.00 Napoli Basket-Aquila Trento. Ecco la programmazione completa con orari ed emittenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.