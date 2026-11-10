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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 10 novembre: Atp Stoccolma, basket e calcio a 5

Basket, calcio a 5 e tennis in diretta: tutte le gare e gli appuntamenti in tv di oggi

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi, martedì 10 novembre, propone appuntamenti dal mattino fino a tarda sera, tra partite, sessioni di gioco e dirette notturne. Per il basket sono in calendario due sfide di Eurocup: Aquila Trento-Tofas e London Lions-Reyer Venezia, oltre alla partita NBA tra Detroit Pistons e Washington Wizards, in onda nella notte. Spazio anche al calcio a 5, con la nazionale italiana impegnata contro il Kosovo nelle qualificazioni ai Mondiali 2028: il match sarà trasmesso in chiaro. Il programma più ricco è quello del tennis: a Stoccolma si giocano la sessione diurna e quella serale della seconda giornata dell’ATP 250, entrambe disponibili su più canali. Le WTA Finals di Indian Wells completano il palinsesto con incontri di doppio nelle prime ore della giornata e sessioni di singolare e doppio in serata. Di seguito tutti gli eventi in diretta, con orari ed emittenti televisive, comprese le gare previste durante la notte.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 1.00 NBA: Detroit Pistons-Washington Wizards (Sky Sport Basket)
  • 20.00 Eurocup: Aquila Trento-Tofas (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Eurocup: London Lions-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)

CALCIO A 5

  • 20.00 Qualificazioni Mondiali 2028: Italia-Kosovo (Rai Sport)

TENNIS

  • 1.00 WTA Finals Indian Wells: doppio, Round Robin, partita 1 (Sky Sport Tennis)
  • 2.30 WTA Finals Indian Wells: doppio, Round Robin, partita 2 (Sky Sport Tennis)
  • 13.00 ATP 250 Stoccolma: 2ª giornata, sessione diurna (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
  • 18.00 ATP 250 Stoccolma: 2ª giornata, sessione serale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells: singolare, Round Robin, partita 1 (Sky Sport Tennis)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells: doppio, Round Robin, partita 1 (Sky Sport 1)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells: singolare, Round Robin, partita 2 (Sky Sport Tennis)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells: doppio, Round Robin, partita 2 (Sky Sport 1)
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