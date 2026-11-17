Dal calcio alla Nations League, passando per le ATP Finals e i match di basket: tutti gli appuntamenti in diretta

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Martedì 17 novembre offre una giornata ricca di appuntamenti sportivi in diretta, dalla notte fino alla sera. Si comincia con il basket e la sfida NBA tra Boston Celtics e Orlando Magic; in serata spazio anche all’Eurocup e all’Eurolega, con Roma Basketball-Bahcesehir, Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado e Virtus Bologna-Panathinaikos. Per il basket femminile è in programma la gara di qualificazione a Eurobasket 2027 tra Lettonia e Italia. Il calcio propone incontri di qualificazione alla Coppa d’Africa, tra cui Malawi-Egitto, Gambia-Costa d’Avorio e Niger-Marocco, oltre alla Nations League con Danimarca-Norvegia, trasmessa anche nel contenitore Diretta Gol. Gli appassionati di tennis possono seguire le ATP Finals di Torino con sessioni di doppio e singolare nel corso della giornata. In serata riflettori anche sul confronto tra Zverev e Shelton, visibile in chiaro. Di seguito il programma completo degli eventi, con orari e canali televisivi: per alcune gare sono previste più emittenti in contemporanea.