Champions League, Serie B, Eurolega e NBA: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta tv

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La programmazione sportiva di oggi, martedì 24 novembre, propone appuntamenti di rilievo tra basket e calcio, con una serata particolarmente ricca di sfide internazionali. Gli appassionati di pallacanestro possono seguire nella notte la partita NBA tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets; in serata spazio all’Eurolega, con Stella Rossa-Virtus Bologna e Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano, oltre alla gara di Serie A2 tra Torino e Caserta, trasmessa in chiaro. Per il calcio riflettori puntati sulla UEFA Champions League: il programma comincia alle 18.45 con Galatasaray-Aston Villa e Bodo Glimt-LASK, insieme alla Diretta Gol, e prosegue dalle 21 con numerosi incontri. Tra i match più attesi ci sono Manchester City-Napoli, Real Madrid-PSV e Arsenal-Borussia Dortmund. In campo anche Lipsia-Lens, Slovan-Real Betis, Como-AEK Atene e Feyenoord-Porto. La serata offre inoltre diverse partite della Serie B: Juve Stabia-Catanzaro alle 19 e, dalle 20, Benevento-Empoli, Cesena-Ascoli, Palermo-Sudtirol, Virtus Entella-Hellas Verona e Vicenza-Carrarese. Ecco tutti gli eventi in diretta e i canali per seguirli.