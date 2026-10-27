Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre: serie A, serie B, basket e coppa Italia serie C

Martedì ricco di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio, basket e tennis. La giornata si apre nella notte con due partite NBA: New York Knicks-Detroit Pistons e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, entrambe trasmesse da Sky Sport Basket. In programma anche tre finestre dedicate al circuito ATP & WTA, distribuite tra la notte, la mattina e il primo pomeriggio su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Il pomeriggio propone un incontro di Serie C, mentre in serata si concentrano numerose sfide di campionato: dalla Serie A, con Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como, alla Serie B, che offre una ricca serie di partite in contemporanea. Per il basket europeo, spazio a Roma Basketball-Bosna Royal in Eurocup e a Panathinaikos-Olimpia Milano in Eurolega. Chiude il programma calcistico Potenza-Bari, gara di Coppa Italia Serie C. Ecco tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta tv, con orari e canali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.