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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre: serie A, serie B, basket e coppa Italia serie C

Calcio, basket e tennis in diretta: in serata Serie A e Serie B, oltre a Eurolega ed Eurocup

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Redazione

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Martedì ricco di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio, basket e tennis. La giornata si apre nella notte con due partite NBA: New York Knicks-Detroit Pistons e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, entrambe trasmesse da Sky Sport Basket. In programma anche tre finestre dedicate al circuito ATP & WTA, distribuite tra la notte, la mattina e il primo pomeriggio su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Il pomeriggio propone un incontro di Serie C, mentre in serata si concentrano numerose sfide di campionato: dalla Serie A, con Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como, alla Serie B, che offre una ricca serie di partite in contemporanea. Per il basket europeo, spazio a Roma Basketball-Bosna Royal in Eurocup e a Panathinaikos-Olimpia Milano in Eurolega. Chiude il programma calcistico Potenza-Bari, gara di Coppa Italia Serie C. Ecco tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta tv, con orari e canali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 1.00 NBA: New York Knicks-Detroit Pistons (Sky Sport Basket)
  • 4.00 NBA: Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (Sky Sport Basket)
  • 20.00 Eurocup: Roma Basketball-Bosna Royal (Sky Sport Basket)
  • 20.15 Eurolega: Panathinaikos-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

CALCIO

  • 14.30 Serie C: Inter U23-Scafatese (Sky Sport Calcio)
  • 18.30 Serie A: Sassuolo-Lazio (Dazn)
  • 19.00 Serie B: Benevento-Catanzaro (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Ascoli-Sampdoria (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Cesena-Empoli (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Mantova-Cremonese (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Padova-Sudtirol (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Virtus Entella-Avellino (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Vicenza-Modena (Dazn)
  • 20.30 Coppa Italia Serie C: Potenza-Bari (Sky Sport Max)
  • 20.45 Serie A: Roma-Cagliari (Dazn)
  • 20.45 Serie A: Torino-Como (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

TENNIS

  • 2.30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 13.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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