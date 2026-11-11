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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre: Italia Under 19 e l'ATP Stoccolma

NBA, Eurocup, Nazionali e tennis: tutti gli appuntamenti sportivi di mercoledì 11 novembre in diretta tv

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Redazione

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La giornata sportiva di mercoledì 11 novembre offre appuntamenti dall’alba fino a tarda sera. Si parte con il tennis e il basket in notturna: in programma le partite NBA Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, oltre ai doppi delle WTA Finals. Nel pomeriggio spazio al calcio, con l’Italia impegnata contro la Romania nelle qualificazioni agli Europei Under 19, e al torneo ATP 250 di Stoccolma, con sessione diurna e serale. In serata il basket propone le sfide di Eurocup Niners Chemnitz-Napoli e BC Roma-Ulm, mentre la Nazionale femminile affronta la Slovenia nelle qualificazioni a Eurobasket 2027. Per la pallavolo femminile riflettori puntati su Novara-Conegliano, gara di Serie A1. Si chiude ancora con il tennis: alle WTA Finals sono in programma gli incontri di singolare, trasmessi anche su più canali. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv, con orari ed emittenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 2.00 NBA: Philadelphia 76ers-Boston Celtics (Sky Sport Basket)
  • 5.00 NBA: Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket)
  • 19.00 Eurocup: Niners Chemnitz-Napoli (Sky Sport Basket)
  • 20.00 Eurocup: BC Roma-Ulm (Sky Sport Arena)

BASKET FEMMINILE

  • 20.00 Qualificazioni Eurobasket 2027: Italia-Slovenia (Sky Sport 1)

CALCIO

  • 15.30 Qualificazioni Europei U19 Cechia 2027: Italia-Romania (Rai Sport)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Novara-Conegliano (Rai Sport)

TENNIS

  • 1.00 WTA Finals Indian Wells 2026, doppio: Round Robin, partita 1 (Sky Sport Tennis)
  • 2.30 WTA Finals Indian Wells 2026, doppio: Round Robin, partita 2 (Sky Sport Tennis)
  • 13.00 ATP 250 Stoccolma: 3ª giornata, sessione diurna (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 18.00 ATP 250 Stoccolma: 3ª giornata, sessione serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells 2026, singolare: Round Robin, partita 1 (Sky Sport Tennis)
  • 22.15 WTA Finals Indian Wells 2026, singolare: Round Robin, partita 1 (Sky Sport 1)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells 2026, singolare: Round Robin, partita 2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
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