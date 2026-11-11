Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre: Italia Under 19 e l'ATP Stoccolma

La giornata sportiva di mercoledì 11 novembre offre appuntamenti dall’alba fino a tarda sera. Si parte con il tennis e il basket in notturna: in programma le partite NBA Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, oltre ai doppi delle WTA Finals. Nel pomeriggio spazio al calcio, con l’Italia impegnata contro la Romania nelle qualificazioni agli Europei Under 19, e al torneo ATP 250 di Stoccolma, con sessione diurna e serale. In serata il basket propone le sfide di Eurocup Niners Chemnitz-Napoli e BC Roma-Ulm, mentre la Nazionale femminile affronta la Slovenia nelle qualificazioni a Eurobasket 2027. Per la pallavolo femminile riflettori puntati su Novara-Conegliano, gara di Serie A1. Si chiude ancora con il tennis: alle WTA Finals sono in programma gli incontri di singolare, trasmessi anche su più canali. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv, con orari ed emittenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.