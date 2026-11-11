Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre: Italia Under 19 e l'ATP Stoccolma

NBA, Eurocup, Nazionali e tennis: tutti gli appuntamenti sportivi di mercoledì 11 novembre in diretta tv

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La giornata sportiva di mercoledì 11 novembre offre appuntamenti dall’alba fino a tarda sera. Si parte con il tennis e il basket in notturna: in programma le partite NBA Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, oltre ai doppi delle WTA Finals. Nel pomeriggio spazio al calcio, con l’Italia impegnata contro la Romania nelle qualificazioni agli Europei Under 19, e al torneo ATP 250 di Stoccolma, con sessione diurna e serale. In serata il basket propone le sfide di Eurocup Niners Chemnitz-Napoli e BC Roma-Ulm, mentre la Nazionale femminile affronta la Slovenia nelle qualificazioni a Eurobasket 2027. Per la pallavolo femminile riflettori puntati su Novara-Conegliano, gara di Serie A1. Si chiude ancora con il tennis: alle WTA Finals sono in programma gli incontri di singolare, trasmessi anche su più canali. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv, con orari ed emittenti.