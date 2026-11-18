Basket tra NBA ed Eurocup e una serata di ATP Finals: tutti gli appuntamenti in diretta tv di oggi

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket e tennis, con dirette distribuite tra il pomeriggio e la serata e alcuni incontri in programma anche nelle prime ore del mattino. Il calendario del basket si apre nella notte con due partite NBA: San Antonio Spurs-Detroit Pistons e LA Clippers-Utah Jazz. Nel pomeriggio spazio all’Eurocup, con Cluj Napoca-Maxima Roma, e all’Eurolega, con Besiktas-Real Madrid. In serata si giocano anche Frankfurt-Reyer Venezia, Bourg en Bresse-Napoli e Trento-Neptunas Klaipeda. Per il tennis, le ATP Finals di Torino propongono sessioni diurne e serali, sia di doppio sia di singolare, trasmesse da Sky. Riflettori anche su Cobolli-Tiafoe, incontro della seconda giornata del Gruppo Lendl, in onda in chiaro su Italia 1. Di seguito il programma completo degli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta tv, con orari e canali.