La giornata sportiva di mercoledì 25 novembre offre appuntamenti dal primo pomeriggio fino a tarda sera, con dirette distribuite tra diversi canali e piattaforme. Il programma spazia dal basket della NBA e dell’Eurolega al calcio, protagonista con la Champions League, la Serie B e la Serie C. In serata riflettori puntati sulle sfide europee: tra i match in calendario ci sono PSG-Roma, Inter-Stoccarda e Lille-Bayern Monaco, oltre alla Diretta Gol. Non mancano gli incontri dei campionati nazionali, con quattro partite di Serie B e due di Serie C. Nel pomeriggio spazio anche al tennis, con Italia-Corea del Sud in Coppa Davis. Completano il palinsesto la Serie A1 di pallanuoto maschile, con Savona-Brescia, e la Champions League di pallavolo femminile, con Milano-Levalloois Paris. Ecco orari, eventi e canali per seguire tutte le dirette in programma oggi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.