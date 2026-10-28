Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre: serie A e B, volley donne e tennis

Dal basket europeo e NBA al turno di Serie A: tutti gli appuntamenti sportivi di mercoledì 28 ottobre

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La giornata sportiva di mercoledì 28 ottobre offre appuntamenti in diretta dalla mezzanotte fino alla sera, con un programma che coinvolge basket, calcio, pallavolo femminile e tennis. Si comincia con la NBA: nella notte italiana Indiana Pacers-Philadelphia 76ers è in onda su Sky Sport Basket. Nel corso della giornata spazio anche a Eurocup ed Eurolega, con diverse squadre italiane impegnate, tra cui Napoli Basket, Derthona Tortona, Virtus Bologna e Reyer Venezia. Per il calcio il palinsesto propone gare di Serie A e Serie B, oltre agli incontri di Coppa Italia Serie C: tra le sfide di massima serie spiccano Venezia-Inter e Monza-Napoli, trasmesse da più emittenti. La pallavolo femminile propone Scandicci-Novara per la Serie A1, mentre per il tennis sono previste finestre dedicate ai circuiti ATP e WTA in orari diversi. Di seguito tutti gli eventi, con gli orari e i canali indicati nella programmazione.