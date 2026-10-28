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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre: serie A e B, volley donne e tennis

Dal basket europeo e NBA al turno di Serie A: tutti gli appuntamenti sportivi di mercoledì 28 ottobre

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Redazione

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La giornata sportiva di mercoledì 28 ottobre offre appuntamenti in diretta dalla mezzanotte fino alla sera, con un programma che coinvolge basket, calcio, pallavolo femminile e tennis. Si comincia con la NBA: nella notte italiana Indiana Pacers-Philadelphia 76ers è in onda su Sky Sport Basket. Nel corso della giornata spazio anche a Eurocup ed Eurolega, con diverse squadre italiane impegnate, tra cui Napoli Basket, Derthona Tortona, Virtus Bologna e Reyer Venezia. Per il calcio il palinsesto propone gare di Serie A e Serie B, oltre agli incontri di Coppa Italia Serie C: tra le sfide di massima serie spiccano Venezia-Inter e Monza-Napoli, trasmesse da più emittenti. La pallavolo femminile propone Scandicci-Novara per la Serie A1, mentre per il tennis sono previste finestre dedicate ai circuiti ATP e WTA in orari diversi. Di seguito tutti gli eventi, con gli orari e i canali indicati nella programmazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 00.00 NBA: Indiana Pacers-Philadelphia 76ers (Sky Sport Basket)
  • 17.30 Eurocup: Siauliai Basketball-Maxima Roma (Sky Sport Basket)
  • 18.00 Eurocup: Neptunas Klaipeda-Napoli Basket (Sky Sport Arena)
  • 19.30 Eurocup: Derthona Tortona-Rostock (Sky Sport Mix)
  • 19.30 Eurolega: Besiktas-Olympiacos (Sky Sport Max)
  • 20.30 Eurolega: Virtus Bologna-Zalgiris (Sky Sport Basket)
  • 21.00 Eurocup: Tenerife-Reyer Venezia (Sky Sport Arena)

CALCIO

  • 18.00 Coppa Italia Serie C: Spezia-Livorno (Rai Sport)
  • 18.30 Serie A: Milan-Bologna (Dazn)
  • 18.30 Serie A: Parma-Udinese (Dazn)
  • 18.30 Serie A: Venezia-Inter (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 19.00 Serie B: Pisa-Palermo (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Carrarese-Arezzo (Dazn)
  • 20.00 Serie B: Juve Stabia-Hellas Verona (Dazn)
  • 20.30 Coppa Italia Serie C: Union Brescia-Cittadella (Sky Sport 1)
  • 20.45 Serie A: Genoa-Juventus (Dazn)
  • 20.45 Serie A: Monza-Napoli (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Scandicci-Novara (Rai Sport)

TENNIS

  • 02.30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 06.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 13.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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