Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre: Champions League, Masters Parigi, volley e tennis

Champions League, Eurocup, tennis e SuperLega: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di oggi.

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La giornata sportiva di mercoledì 4 novembre propone appuntamenti dal mattino fino a notte fonda, con dirette distribuite tra canali in chiaro e piattaforme a pagamento. Per il basket si comincia alle 3.30 con la sfida NBA tra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks; in serata spazio anche all’Eurocup, con tre incontri in programma. Il calcio porta in primo piano le coppe europee: nel pomeriggio Rennes-Olympiacos, poi la Champions League con AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool alle 18.45 e diversi match alle 21. Tra questi, Porto-Napoli su Amazon Prime Video e RB Lipsia-Manchester City, trasmessa anche in chiaro su TV8. Per seguire più partite in contemporanea sono previste le finestre di Diretta Gol. Il programma comprende inoltre il tennis, con la terza giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy in vari orari, e la pallavolo maschile: alle 20.30 Verona affronta Milano in SuperLega, in diretta su Rai Sport. Di seguito tutti gli eventi, con orari e relative emittenti.