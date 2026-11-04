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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 4 novembre: Champions League, Masters Parigi, volley e tennis

Champions League, Eurocup, tennis e SuperLega: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di oggi.

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Redazione

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La giornata sportiva di mercoledì 4 novembre propone appuntamenti dal mattino fino a notte fonda, con dirette distribuite tra canali in chiaro e piattaforme a pagamento. Per il basket si comincia alle 3.30 con la sfida NBA tra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks; in serata spazio anche all’Eurocup, con tre incontri in programma. Il calcio porta in primo piano le coppe europee: nel pomeriggio Rennes-Olympiacos, poi la Champions League con AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool alle 18.45 e diversi match alle 21. Tra questi, Porto-Napoli su Amazon Prime Video e RB Lipsia-Manchester City, trasmessa anche in chiaro su TV8. Per seguire più partite in contemporanea sono previste le finestre di Diretta Gol. Il programma comprende inoltre il tennis, con la terza giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy in vari orari, e la pallavolo maschile: alle 20.30 Verona affronta Milano in SuperLega, in diretta su Rai Sport. Di seguito tutti gli eventi, con orari e relative emittenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 3.30 NBA: San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (Sky Sport Basket)
  • 18.30 Eurocup: Cedevita-Derthona Tortona (Sky Sport Basket)
  • 19.00 Eurocup: Reyer Venezia-BC Siauliai (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Eurocup: Maxima Roma-London Lions (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 16.30 UEFA Europa League: Rennes-Olympiacos (Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Champions League: AEK Atene-Real Madrid (Sky Sport Calcio, Sky)
  • 18.45 UEFA Champions League: Fenerbahce-Liverpool (Sky Sport Arena, Sky)
  • 18.45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1)
  • 21.00 UEFA Champions League: Porto-Napoli (Amazon Prime Video)
  • 21.00 UEFA Champions League: RB Lipsia-Manchester City (TV8, Sky Sport Calcio, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Lens-Como (Sky, Sky Sport 1)
  • 21.00 UEFA Champions League: Borussia Dortmund-Real Betis (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Slavia Praga-Arsenal (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: PSV-Bruges (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Viking-Sabah (Sky)
  • 21.00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Arena)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 20.30 SuperLega: Verona-Milano (Rai Sport)

TENNIS

  • 11.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 17.30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 3a giornata (Sky Sport Max)
  • 19.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 3a giornata (Sky Sport Tennis)
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