Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 14 novembre: Nations League, sci alpino, basket, volley e Wta Finals

Dal rugby Italia-Argentina alle sfide di Nations League: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta

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La giornata sportiva di sabato 14 novembre propone appuntamenti dalla mattina fino a tarda sera, con dirette in chiaro e sui canali a pagamento. Si comincia con lo sci alpino a Levi: lo slalom femminile prevede entrambe le manche, trasmesse da più emittenti. Spazio poi al rugby, con l’Italia impegnata contro l’Argentina nel Nations Championship e altre tre sfide internazionali nel corso del pomeriggio e della serata. Per il calcio sono in programma incontri di Serie C, le qualificazioni alla Coppa d’Africa e diverse partite di UEFA Nations League, tra cui Portogallo-Danimarca, visibile anche in chiaro. In campo anche il basket femminile, con l’Italia ospite dell’Austria nelle qualificazioni a Eurobasket 2027, e la pallavolo: la Supercoppa maschile propone Perugia-Trento e Verona-Civitanova, mentre in serata si gioca Vallefoglia-Firenze per la Serie A1 femminile. Il programma del tennis accompagna gli appassionati dalla notte, con il doppio delle WTA Finals, fino alle semifinali del singolare, passando per la finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Ecco tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta tv, con orari e canali.