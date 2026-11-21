Calcio, tennis e rugby in primo piano: tutti gli appuntamenti sportivi di sabato 21 novembre in tv

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Sabato ricco di appuntamenti in diretta per gli appassionati di calcio, tennis, rugby e non solo. La giornata si apre con lo sci alpino: da Gurgl sono in programma entrambe le manche dello slalom femminile, trasmesse anche in chiaro. Spazio poi al motociclismo con il GP del Portogallo, mentre sui campi da tennis di Torino si giocano le semifinali delle ATP Finals, tra cui Alcaraz-Shelton. Il programma calcistico è particolarmente fitto: in calendario le gare di Serie A e Serie B, gli incontri di Premier League e Bundesliga e due sfide di Primavera 1. In serata, riflettori puntati su Napoli-Torino e sulle semifinali di singolare delle ATP Finals. Ampia anche l’offerta di rugby, con Italia-Fiji e altri incontri della Nations Championship, alcuni visibili in chiaro. Completano la giornata la sfida di basket NBA tra Philadelphia e Milwaukee, un match di pallanuoto femminile e uno di pallavolo femminile. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi, con orari e canali tv.