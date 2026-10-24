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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre: serie A, F1, volley donne e rugby femminile

Calcio tra Serie A e Premier League, tennis e sci: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di sabato 24 ottobre propone un palinsesto ricco di appuntamenti in diretta, dal mattino fino a tarda sera. Per lo sport invernale, riflettori sulla Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden, con entrambe le manche dello slalom gigante femminile trasmesse anche in chiaro. Spazio al motociclismo nelle prime ore del giorno con il GP d’Australia di MotoGP, mentre il tennis offre semifinali in diversi tornei e la finale del WTA 250 di Osaka. Il programma del calcio è particolarmente fitto: si comincia con la Primavera e si prosegue con Serie A, Serie B e Serie C, oltre agli incontri dei principali campionati europei. In serata, tra gli appuntamenti da seguire ci sono Napoli-Roma, Lazio-Parma e Chelsea-Tottenham. Non mancano la Supercoppa italiana di pallavolo femminile, il rugby con Benetton-Warriors e la sfida di rugby femminile tra Usa e Italia. Ecco orari e canali per seguire tutti gli eventi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 11.00 Primavera 1: Juventus-Lecce (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Fiorentina-Milan (Sportitalia)
  • 13.30 Premier League: Aston Villa-Manchester City (Sky Sport 1)
  • 14.30 Serie C: Inter U23-Sorrento (Sky Sport Calcio)
  • 15.00 Serie A: Cagliari-Bologna (DAZN); Como-Sassuolo (DAZN)
  • 15.00 Serie B: Avellino-Padova; Cremonese-Juve Stabia; Modena-Cesena; Südtirol-Sampdoria; Virtus Entella-Mantova (DAZN)
  • 15.30 Bundesliga: Lipsia-Elversberg (Sky Sport Max)
  • 16.00 Premier League: Arsenal-Everton (Sky Sport 1)
  • 17.15 Serie B: Catanzaro-Ascoli (DAZN)
  • 17.30 Serie C: Savoia-Cosenza (Sky Sport Mix); Union Brescia-Cittadella (Sky Sport Calcio); Vis Pesaro-Ravenna (Sky Sport Max)
  • 18.00 Serie A: Napoli-Roma (DAZN)
  • 18.30 Premier League: Chelsea-Tottenham (Sky Sport 1)
  • 18.30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Eintracht (Sky Sport Arena)
  • 19.30 Serie B: Arezzo-Benevento (DAZN)
  • 20.30 Bundesliga: Norimberga-Kaiserslautern (Sky Sport 1, Sky Sport Max)
  • 20.45 Serie A: Lazio-Parma (Sky, DAZN, Sky Sport Calcio)

CALCIO FEMMINILE

  • 18.30 Serie A: Juventus-Roma (Rai Sport)

MOTOCICLISMO

  • 6.00 MotoGP, GP Australia, Circuito di Phillip Island (TV8, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 18.00 Supercoppa Italiana: Conegliano-Scandicci (Rai 2)

RUGBY

  • 16.00 United Rugby Championship: Benetton Rugby-Warriors (Sky Sport Arena)

RUGBY FEMMINILE

  • 22.15 WXV Global Series: Usa-Italia (Sky Sport Arena)

SCI ALPINO

  • 10.00 Coppa del Mondo, Soelden: slalom gigante femminile, 1ª manche (Rai 2, Eurosport)
  • 13.00 Coppa del Mondo, Soelden: slalom gigante femminile, 2ª manche (Eurosport, Rai Sport)

TENNIS

  • 5.30 WTA 250 Osaka: finale (Sky Sport Tennis)
  • 7.00 WTA 250 Osaka: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 9.00 ATP 250 Lione: 1ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 9.00 WTA 500 Ningbo: 1ª semifinale (Sky Sport Max)
  • 11.30 WTA 500 Ningbo: 2ª semifinale (Sky Sport Max)
  • 12.00 ATP 250 Almaty: 1ª semifinale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)
  • 14.00 ATP 250 Almaty: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 15.00 ATP 250 Almaty: 2ª semifinale (Sky Sport Mix)
  • 16.00 ATP 250 Lione: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
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