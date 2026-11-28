Calcio, MotoGP, rugby e sci alpino: tutti gli appuntamenti in diretta di sabato 28 novembre

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La giornata di sabato 28 novembre propone un palinsesto ricco di appuntamenti per gli appassionati di sport, tra motori, calcio, rugby e discipline invernali. I riflettori sono puntati sul GP di Valencia di motociclismo, in programma alle 15 e trasmesso da TV8 e dai canali Sky. Ampio spazio al calcio, con le sfide di Serie A, Serie B e Serie C, oltre agli incontri dei campionati Primavera 1, Premier League, Bundesliga, Bundesliga 2 e Saudi League. In serata spiccano Inter-Genoa e Palermo-Benevento, mentre nel pomeriggio si giocano anche Manchester United-Brentford e Amburgo-Bayern Monaco. Per il rugby sono in programma Galles-Giappone e la sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda. Gli appassionati di sci alpino potranno seguire le due manche dello slalom gigante femminile di Killington e il Super G maschile di Copper Mountain. Completano l’offerta gli incontri di pallanuoto e pallavolo, entrambi in diretta su Rai Sport. Ecco tutti gli eventi trasmessi oggi, con orari ed emittenti.