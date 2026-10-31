Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre: anticipi serie A, Motogp, tennis e volley donne

Dal GP di Malesia al derby Milan-Inter: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di sabato 31 ottobre.

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Sabato ricco di appuntamenti in diretta, dall’alba fino alla sera, con discipline e competizioni diverse distribuite tra le principali emittenti. Il programma si apre con il calcio sudamericano e prosegue in mattinata con la Primavera 1, il tennis internazionale e il Gran Premio di Malesia di motociclismo, in scena sul circuito di Sepang. Nel pomeriggio spazio a numerose sfide di campionato, tra Serie A, Serie B e Serie C, oltre agli incontri dei maggiori tornei europei. In primo piano anche il derby Milan-Inter, in programma alle 20.45 e trasmesso su più canali, e Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga. Per il tennis sono previste semifinali a Tokyo, Guangzhou, Vienna e Basilea. Non mancano gli appuntamenti con il rugby, tra cui Benetton Treviso-Edinburgh e Dragons-Zebre Parma, la pallavolo femminile con Chieri-Busto Arsizio e il calcio femminile, con Sassuolo-Parma. Di seguito orari, eventi e canali per seguire tutta la giornata sportiva in televisione.