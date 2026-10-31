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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre: anticipi serie A, Motogp, tennis e volley donne

Dal GP di Malesia al derby Milan-Inter: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di sabato 31 ottobre.

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Redazione

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Sabato ricco di appuntamenti in diretta, dall’alba fino alla sera, con discipline e competizioni diverse distribuite tra le principali emittenti. Il programma si apre con il calcio sudamericano e prosegue in mattinata con la Primavera 1, il tennis internazionale e il Gran Premio di Malesia di motociclismo, in scena sul circuito di Sepang. Nel pomeriggio spazio a numerose sfide di campionato, tra Serie A, Serie B e Serie C, oltre agli incontri dei maggiori tornei europei. In primo piano anche il derby Milan-Inter, in programma alle 20.45 e trasmesso su più canali, e Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga. Per il tennis sono previste semifinali a Tokyo, Guangzhou, Vienna e Basilea. Non mancano gli appuntamenti con il rugby, tra cui Benetton Treviso-Edinburgh e Dragons-Zebre Parma, la pallavolo femminile con Chieri-Busto Arsizio e il calcio femminile, con Sassuolo-Parma. Di seguito orari, eventi e canali per seguire tutta la giornata sportiva in televisione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 1.15 Liga Profesional: Racing-Aldosivi (Sportitalia)
  • 11.00 Primavera 1: Lazio-Sassuolo (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Monza-Milan (Sportitalia)
  • 13.00 Bundesliga 2: Kaiserslautern-Hertha Berlino (Sky Sport Arena)
  • 13.30 Premier League: Chelsea-Manchester United (Sky Sport 1)
  • 14.30 Serie C: Audace Cerignola-Catania (Sky Sport Calcio)
  • 15.00 Serie B: Cremonese-Benevento (Dazn)
  • 15.00 Serie A: Bologna-Monza (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Modena-Mantova (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Sudtirol-Cesena (Dazn)
  • 16.00 Premier League: Manchester City-Brighton (Sky Sport 1)
  • 17.15 Serie B: Catanzaro-Padova (Dazn)
  • 17.30 Serie C: Guidonia Montecelio-Perugia (Sky Sport Calcio)
  • 18.00 Serie A: Udinese-Roma (Dazn)
  • 18.30 Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Sky Sport 1)
  • 19.30 Serie B: Sampdoria-Virtus Entella (Dazn)
  • 20.45 Serie A: Milan-Inter (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 Premier League: Aston Villa-Fulham (Sky Sport Arena)

CALCIO FEMMINILE

  • 16.45 Serie A: Sassuolo-Parma (Rai Sport)

MOTOCICLISMO

  • 8.00 MotoGP, GP Malesia, 19° round (Sepang International Circuit) (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Chieri-Busto Arsizio (Rai Sport)

RUGBY

  • 16.00 United Rugby Championship: Benetton Treviso-Edinburgh (Sky Sport Arena)
  • 18.30 United Rugby Championship: Dragons-Zebre Parma (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 6.00 WTA 500 Tokyo: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 9.30 WTA 250 Guangzhou: 1ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 11.30 WTA 250 Guangzhou: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 15.00 ATP 500 Vienna: 1ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 15.00 ATP 500 Basilea: 1ª semifinale (Sky Sport Max)
  • 16.30 ATP 500 Vienna: 2ª semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 17.00 ATP 500 Basilea: 2ª semifinale (Sky Sport Max)
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