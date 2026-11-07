Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 novembre: serie A, Motogp, Italia-Sudafrica di rugby e volley

Calcio, tennis, rugby e motori: tutti gli appuntamenti sportivi di sabato 7 novembre in diretta tv, con orari e canali.

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La programmazione sportiva di oggi, sabato 7 novembre, propone appuntamenti dalla mattina alla sera su emittenti in chiaro e pay-tv. Si parte con il tennis: a Hong Kong sono in calendario le due semifinali del torneo WTA, mentre nel pomeriggio a Parigi-Bercy si disputano le semifinali del Masters 1000 maschile. Spazio al calcio, con partite di Serie A, Serie B e Serie C, gli incontri di Primavera 1 e le sfide dei campionati internazionali. In serata la Roma affronta il Sassuolo: la partita è proposta da più emittenti. Per il calcio femminile c’è il derby Milan-Inter, mentre la Premier League offre Leeds-Tottenham, Arsenal-Hull City e Nottingham Forest-Manchester City. Nel pomeriggio si corre anche il GP del Qatar di motociclismo, trasmesso sia su canali pay sia in chiaro. Tra gli altri appuntamenti, Italia-Sudafrica di rugby, con dirette su diverse reti, e le sfide di Nations Championship in programma nel pomeriggio e in serata. Completano il palinsesto il match di pallamano Belgio-Italia e la partita di pallavolo femminile Scandicci-Milano. Ecco tutti gli orari e i canali per seguire gli eventi in diretta.