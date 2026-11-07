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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 novembre: serie A, Motogp, Italia-Sudafrica di rugby e volley

Calcio, tennis, rugby e motori: tutti gli appuntamenti sportivi di sabato 7 novembre in diretta tv, con orari e canali.

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi, sabato 7 novembre, propone appuntamenti dalla mattina alla sera su emittenti in chiaro e pay-tv. Si parte con il tennis: a Hong Kong sono in calendario le due semifinali del torneo WTA, mentre nel pomeriggio a Parigi-Bercy si disputano le semifinali del Masters 1000 maschile. Spazio al calcio, con partite di Serie A, Serie B e Serie C, gli incontri di Primavera 1 e le sfide dei campionati internazionali. In serata la Roma affronta il Sassuolo: la partita è proposta da più emittenti. Per il calcio femminile c’è il derby Milan-Inter, mentre la Premier League offre Leeds-Tottenham, Arsenal-Hull City e Nottingham Forest-Manchester City. Nel pomeriggio si corre anche il GP del Qatar di motociclismo, trasmesso sia su canali pay sia in chiaro. Tra gli altri appuntamenti, Italia-Sudafrica di rugby, con dirette su diverse reti, e le sfide di Nations Championship in programma nel pomeriggio e in serata. Completano il palinsesto il match di pallamano Belgio-Italia e la partita di pallavolo femminile Scandicci-Milano. Ecco tutti gli orari e i canali per seguire gli eventi in diretta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 11.00 Primavera 1: Atalanta-Inter (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Juventus-Empoli (Sportitalia)
  • 13.30 Premier League: Leeds United-Tottenham (Sky Sport Calcio)
  • 14.30 Serie C: Inter U23-Salernitana (Sky Sport Max)
  • 15.00 Serie A: Cagliari-Frosinone (Dazn)
  • 15.00 Serie A: Torino-Lecce (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Cesena-Catanzaro (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Juve Stabia-Arezzo (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Padova-Empoli (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Pisa-Sudtirol (Dazn)
  • 15.30 Bundesliga: Mainz-Bayern Monaco (Sky Sport Mix)
  • 16.00 Premier League: Arsenal-Hull City (Sky Sport Calcio)
  • 17.15 Serie B: Mantova-Hellas Verona (Dazn)
  • 17.30 Serie C: Vado-Ravenna (Sky Sport Max)
  • 18.00 Serie A: Parma-Bologna (Dazn)
  • 18.30 Bundesliga: Stoccarda-Werder Brema (Sky Sport Mix)
  • 18.30 Premier League: Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Calcio)
  • 19.30 Serie B: Benevento-Avellino (Dazn)
  • 20.30 Bundesliga 2: Hertha-Wolfsburg (Sky Sport Mix)
  • 20.45 Serie A: Roma-Sassuolo (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

CALCIO FEMMINILE

  • 15.00 Serie A: Milan-Inter (Rai Sport)

MOTOCICLISMO

  • 17.00 MotoGP, GP Qatar, Losail International Circuit (Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1)

PALLAMANO MASCHILE

  • 20.10 Qualificazioni Europei 2028: Belgio-Italia (Sky Sport Max)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Scandicci-Milano (Rai Sport)

RUGBY

  • 12.40 Nations Championship: Italia-Sudafrica (TV8, Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
  • 15.10 Nations Championship: Scozia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)
  • 17.40 Nations Championship: Galles-Giappone (Sky Sport Arena)
  • 21.10 Nations Championship: Francia-Figi (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 7.00 WTA 250 Hong Kong, 1a semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 9.00 WTA 250 Hong Kong, 2a semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 14.30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 17.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a semifinale (Sky Sport Tennis)
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