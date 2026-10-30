Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 30 ottobre: serie C, Eurolega e tennis

Tennis fin dal mattino, poi Serie C e Eurolega: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv

2 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di venerdì 30 ottobre offre appuntamenti in diretta dalla mattina alla sera, con una programmazione che attraversa tennis, calcio e basket. Si comincia nelle prime ore del giorno con il tennis: su Sky Sport Tennis è in programma la prima semifinale del WTA 500 di Tokyo, mentre altri appuntamenti ATP e WTA sono trasmessi anche nel corso della mattinata e del pomeriggio. In serata spazio al calcio, con Inter-Roma per il campionato Primavera 1 e tre partite di Serie C in programma alle 20.30. Le sfide AlbinoLeffe-Pergolettese e Reggiana-Sambenedettese sono visibili sui canali Sky; quest’ultima è proposta su due emittenti. Ricco anche il calendario del basket: alle 20.15 l’Olimpia Milano fa visita all’Olympiacos in Eurolega, mentre alle 20.30 la Virtus Bologna affronta il Besiktas. Chiude la serata Cento-Cividale, incontro di Serie A2 trasmesso in chiaro da Rai Sport. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi con orari, competizioni e canali televisivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

1 di 3

BASKET

  • 20.15 Eurolega: Olympiacos-Olimpia Milano (Sky Sport 1)
  • 20.30 Eurolega: Virtus Bologna-Besiktas (Sky Sport Basket)
  • 21.00 Serie A2: Cento-Cividale (Rai Sport)

CALCIO

  • 18.00 Primavera 1: Inter-Roma (Sportitalia)
  • 20.30 Serie C: AlbinoLeffe-Pergolettese (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Serie C: Reggiana-Sambenedettese (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 4.00 WTA 500 Tokyo: 1a semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 13.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
1 di 3

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio