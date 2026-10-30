Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 30 ottobre: serie C, Eurolega e tennis

Tennis fin dal mattino, poi Serie C e Eurolega: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv

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La giornata sportiva di venerdì 30 ottobre offre appuntamenti in diretta dalla mattina alla sera, con una programmazione che attraversa tennis, calcio e basket. Si comincia nelle prime ore del giorno con il tennis: su Sky Sport Tennis è in programma la prima semifinale del WTA 500 di Tokyo, mentre altri appuntamenti ATP e WTA sono trasmessi anche nel corso della mattinata e del pomeriggio. In serata spazio al calcio, con Inter-Roma per il campionato Primavera 1 e tre partite di Serie C in programma alle 20.30. Le sfide AlbinoLeffe-Pergolettese e Reggiana-Sambenedettese sono visibili sui canali Sky; quest’ultima è proposta su due emittenti. Ricco anche il calendario del basket: alle 20.15 l’Olimpia Milano fa visita all’Olympiacos in Eurolega, mentre alle 20.30 la Virtus Bologna affronta il Besiktas. Chiude la serata Cento-Cividale, incontro di Serie A2 trasmesso in chiaro da Rai Sport. Ecco tutti gli eventi sportivi di oggi con orari, competizioni e canali televisivi.