Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre: Nations League, tennis, rugby e basket

Calcio, basket, tennis e rugby: tutte le dirette TV di venerdì 13 novembre, dagli eventi notturni alle sfide serali

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La programmazione sportiva di venerdì 13 novembre propone appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera, con dirette in chiaro e sui canali pay. Per il calcio si parte dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa, con tre incontri in programma su Sportitalia, mentre la UEFA Nations League offre le sfide di Moldavia e Serbia, quest’ultima anche in chiaro su Canale 20. In serata spazio inoltre alla Serie C e all’amichevole Under 21 tra Francia e Italia, trasmessa da Rai 2. Il basket mette in calendario una partita NBA nella notte e due gare di Eurolega, tra cui Anadolu Efes-Virtus Bologna. Per il tennis sono previste le semifinali dell’ATP 250 di Stoccolma e gli incontri di doppio e singolare delle WTA Finals di Indian Wells, con alcune dirette disponibili su più canali Sky. A chiudere il programma, alle 21.10, c’è il confronto di Nations Championship di rugby tra Francia e Sudafrica. Ecco tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV, con orari, competizioni ed emittenti.