Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre: Nations League, tennis, rugby e basket

Calcio, basket, tennis e rugby: tutte le dirette TV di venerdì 13 novembre, dagli eventi notturni alle sfide serali

2 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La programmazione sportiva di venerdì 13 novembre propone appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera, con dirette in chiaro e sui canali pay. Per il calcio si parte dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa, con tre incontri in programma su Sportitalia, mentre la UEFA Nations League offre le sfide di Moldavia e Serbia, quest’ultima anche in chiaro su Canale 20. In serata spazio inoltre alla Serie C e all’amichevole Under 21 tra Francia e Italia, trasmessa da Rai 2. Il basket mette in calendario una partita NBA nella notte e due gare di Eurolega, tra cui Anadolu Efes-Virtus Bologna. Per il tennis sono previste le semifinali dell’ATP 250 di Stoccolma e gli incontri di doppio e singolare delle WTA Finals di Indian Wells, con alcune dirette disponibili su più canali Sky. A chiudere il programma, alle 21.10, c’è il confronto di Nations Championship di rugby tra Francia e Sudafrica. Ecco tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV, con orari, competizioni ed emittenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

1 di 4

BASKET

  • 01.00 NBA: Philadelphia 76ers-Toronto Raptors (Sky Sport Basket)
  • 18.30 Eurolega: Anadolu Efes-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 20.30 Eurolega: Panathinaikos-Barcellona (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 14.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Mozambico-Etiopia (Sportitalia)
  • 17.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Nigeria-Tanzania (Sportitalia)
  • 18.00 UEFA Nations League: Moldavia-Kazakistan (Sky Sport Calcio)
  • 18.30 Amichevole U21: Francia-Italia (Rai 2)
  • 20.30 Serie C: Latina-Campobasso (Sky Sport Max)
  • 20.45 UEFA Nations League: Serbia-Germania (Sky Sport 1, Canale 20)
  • 20.45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
  • 21.00 Qualificazioni Coppa d’Africa: Marocco-Niger (Sportitalia)

RUGBY

  • 21.10 Nations Championship: Francia-Sudafrica (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 01.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Doubles R.R. P1 (Sky Sport Tennis)
  • 02.30 WTA Finals Indian Wells 2026: Doubles R.R. P2 (Sky Sport Tennis)
  • 14.00 ATP 250 Stoccolma: 1a semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 17.00 ATP 250 Stoccolma: 2a semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 21.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Singles R.R. P1 (Sky Sport Tennis)
  • 23.00 WTA Finals Indian Wells 2026: Singles R.R. P2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
1 di 4

Enel

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio