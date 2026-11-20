La programmazione sportiva di oggi propone appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata, dalla sessione diurna delle ATP Finals agli incontri serali di campionato e coppa. Per il tennis, Torino ospita le sessioni di doppio e singolare, con Medvedev-Tiafoe trasmessa anche in chiaro. Ampio spazio al calcio: in programma la sfida tra Italia e Giamaica ai Mondiali Under 17, un match della Saudi League, Bayern Monaco-Colonia in Bundesliga e tre partite tra Serie B, Serie C e Bundesliga 2. Le dirette calcistiche sono ripartite tra Rai Sport, Sportitalia, Dazn e i canali Sky. In serata c’è anche l’appuntamento di basket con Olympiacos-Real Madrid, valido per l’Eurolega. Completano il calendario la sfida di pallavolo maschile Cuneo-Verona, in SuperLega, e l’incontro di calcio a 5 maschile tra Sandro Abate e Global Work Capurso. Alcuni eventi sono visibili in chiaro, mentre altri sono disponibili sulle piattaforme e sui canali a pagamento. Ecco tutti gli orari e le emittenti della giornata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.