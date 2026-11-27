Tennis, calcio, basket e rugby: tutte le dirette di oggi, venerdì 27 novembre, con orari e canali TV

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La giornata sportiva di venerdì 27 novembre propone appuntamenti in diretta dalla mattina alla sera, tra competizioni internazionali e campionati nazionali. Gli appassionati di calcio possono seguire le gare di Primavera 1, la Serie C e la sfida di Serie A tra Venezia e Bologna, oltre a un incontro di Bundesliga 2 e a una partita di Premier League. In serata spazio anche al basket, con due incontri delle qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027 e una gara di Serie A2. Il programma comprende inoltre il rugby, con Italia-Fiji per la Nations Championship, e il tennis: l’Italia affronta la Cechia in Coppa Davis. Le dirette sono distribuite tra canali in chiaro e pay TV; per alcuni incontri è possibile scegliere tra più emittenti. Ecco tutti gli eventi in programma, con orari e canali televisivi indicati.