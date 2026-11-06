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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre: anticipi serie A e B, Eurolega basket, tennis e pallanuoto donne

Calcio, tennis e basket in evidenza: tutti gli appuntamenti sportivi di venerdì 6 novembre in diretta tv

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Redazione

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La giornata sportiva di venerdì 6 novembre propone appuntamenti in diretta dalla prima metà del pomeriggio fino alla sera. Si comincia con il tennis: a Parigi-Bercy sono in programma i quattro quarti di finale del Masters 1000, con il primo match alle 14 e l’ultimo previsto alle 20.30. Spazio anche al calcio, con le sfide di Primavera 1 tra Parma e Torino e Sassuolo e Cesena, oltre agli incontri di Serie A, Serie B e Serie C. In serata si giocano anche Amburgo-Borussia Moenchengladbach in Bundesliga e Irlanda-Argentina per la Nations Championship di rugby.
Il programma include inoltre due partite di Eurolega di basket, Trieste-Roma di pallanuoto femminile e Talmassons-Firenze di pallavolo femminile. Le dirette sono distribuite tra canali in chiaro e pay-tv: per seguire ogni evento, ecco orari, competizioni e emittenti. La partita Venezia-Udinese è proposta alle 20.45 da più emittenti; il primo quarto di finale di Parigi-Bercy è invece disponibile su due canali. Tutti gli appuntamenti sono indicati secondo l’orario italiano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 20.15 Eurolega: Olympiacos-Stella Rossa (Sky Sport Max)
  • 20.30 Eurolega: Virtus Bologna-Dubai Basketball (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 15.00 Primavera 1: Parma-Torino (Sportitalia)
  • 18.00 Primavera 1: Sassuolo-Cesena (Sportitalia)
  • 20.30 Bundesliga: Amburgo-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Serie B: Ascoli-Palermo (Dazn)
  • 20.30 Serie C: Union Brescia-Arzignano V. (Sky Sport 1)
  • 20.45 Serie A: Venezia-Udinese (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

PALLANUOTO FEMMINILE

  • 16.45 Serie A1: Trieste-Roma (Rai Sport)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20.30 Serie A1: Talmassons-Firenze (Rai Sport)

RUGBY

  • 21.10 Nations Championship: Irlanda-Argentina (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 14.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 16.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 19.00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 20.30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
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