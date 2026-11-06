Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre: anticipi serie A e B, Eurolega basket, tennis e pallanuoto donne

Calcio, tennis e basket in evidenza: tutti gli appuntamenti sportivi di venerdì 6 novembre in diretta tv

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La giornata sportiva di venerdì 6 novembre propone appuntamenti in diretta dalla prima metà del pomeriggio fino alla sera. Si comincia con il tennis: a Parigi-Bercy sono in programma i quattro quarti di finale del Masters 1000, con il primo match alle 14 e l’ultimo previsto alle 20.30. Spazio anche al calcio, con le sfide di Primavera 1 tra Parma e Torino e Sassuolo e Cesena, oltre agli incontri di Serie A, Serie B e Serie C. In serata si giocano anche Amburgo-Borussia Moenchengladbach in Bundesliga e Irlanda-Argentina per la Nations Championship di rugby.

Il programma include inoltre due partite di Eurolega di basket, Trieste-Roma di pallanuoto femminile e Talmassons-Firenze di pallavolo femminile. Le dirette sono distribuite tra canali in chiaro e pay-tv: per seguire ogni evento, ecco orari, competizioni e emittenti. La partita Venezia-Udinese è proposta alle 20.45 da più emittenti; il primo quarto di finale di Parigi-Bercy è invece disponibile su due canali. Tutti gli appuntamenti sono indicati secondo l’orario italiano.