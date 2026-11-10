Stoccolma, per Musetti una partenza da grande: Samuel liquidato in due set

Parte col piede giusto l'ultimo torneo stagionale dell'azzurro, che al debutto in Svezia regola in poco più di un'ora il britannico. Ai quarti sfiderà il vincitore di Gojo-Humbert

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione 2027 di Lorenzo Musetti è cominciata decisamente col piede giusto. E non ingaggi il “ricamo” sul calendario: a Stoccolma si gioca a novembre, ma i punti valgono già per la Race dell’anno venturo, quasi come se il torneo della capitale svedese, che idealmente chiude la stagione del circuito ATP (resteranno poi solo le Finals, alle quali si sono qualificati i migliori 8, salvo infortuni o indisponibilità varie), rappresenti un vero e proprio start per la stagione che verrà. E Musetti ci teneva ad aprire subito il gas: 6-1 6-4 a Samuel Toby in poco più di un’ora e un quarto di partita, senza grossi patemi, col piglio di chi sa cosa vuole andare a prendersi.

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