Stoccolma, che bel Sonego: batte Halys in due set e raggiunge Tabilo agli ottavi. Musetti contro Samuel

Dopo aver vinto i due match di qualificazione, Sonego debutta bene nel main draw di Stoccolma, piegando Halys e guadagnando i primi punti per la Race 2027

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

I primi punti italiani della nuova stagione li manda a referto Lorenzo Sonego. Che a Stoccolma debutta nel main draw (da dove è entrato direttamente dal tabellone cadetto) battendo in due set Quentin Halys, e alimentando il proposito di provare a fare un po’ di strada in quello che, pur essendo l’ultimo ATP 250 del 2026, è anche il primo torneo che genera punti per la Race 2027. Intanto è già atterrato agli ottavi, dove affronterà Alejandro Tabilo, che essendo testa di serie (la numero 4) è entrato in tabellone con un bye. Più tardi invece scenderà in campo sempre partendo dagli ottavi Lorenzo Musetti, terza testa di serie del torneo scandinavo, impegnato contro il britannico Toby Samuel, da poco entrato nella top 100 mondiale.

Gran resa al servizio: Sonny lascia solo le briciole…

Sonego arrivava dall’onda lunga delle due partite vinte contro Wallin e de la Torre e ha saputo sfruttare l’energia accumulata mettendo alle corde un cliente scomodo come Halys, che ha sprecato una buona opportunità per mettere piede nella top 40 mondiale (resterà nella migliore delle ipotesi alla 45).

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Il match in realtà è stato molto equilibrato e s’è deciso su pochi punti, con Sonny bravissimo a far valere la maggiore esperienza e attitudine a stare su certi palcoscenici. A fare davvero la differenza è stata la scarsa percentuale di punti conquistati con la seconda dal francese, appena il 33% (7 su 20) contro il 62% del torinese (13 su 21), che ha pareggiato il conto delle prime sia in uscita (67%), sia in termini di fatturato (entrambi hanno sfiorato il 90%).

Sonego in realtà nel primo set al servizio ha ceduto la miseria di un 15, e questo ha fatto la differenza nel finale quando Halys ha cominciato a concedere qualche gratuito di troppo, finendo per pagare a caro prezzo le due palle break concesse nel decimo gioco, quello col quale Sonny è volato via sul 6-4 e s’è preso il set.

Chirurgico sui punti chiave: ora l’aspetta Tabilo

Nel secondo parziale c’è stato ancora più equilibrio, con i servizi meno dominanti ma pur sempre in grado di fare la differenza. Lorenzo è stato bravo a vincere un paio di game finiti ai vantaggi, poi ha saputo disinnescare la palla break (travestita da palla set) avuta dal francese sul 6-5 a sua favore, rimandando la decisione finale al tiebreak.

E qui è ancora una volta un misero minibreak a fare la differenza: Sonego lo coglie al quinto scambio, approfittando di un dritto fuori misura di Halys. Sonny poi conferma tutto nei suoi successivi quattro turni al servizio e il 7-4 finale gli regala l’ottavo contro Tabilo. Una prestazione convincente che segue le due che hanno preceduto l’approdo nel main draw, senza un solo set lasciato alle spalle e con la sensazione di poter dire la sua anche contro Tabilo, che pur essendo considerato specialista del rosso ha vinto i suoi tre titoli ATP su cemento outdoor (Auckland e Chengdu) ed erba (Mallorca).

A Torino, per le Nitto ATP Finals, Sonego sarà protagonista in una veste inedita, quella di opinionista per Mediaset, da quest’anno esclusivista della manifestazione. Ma intanto prima di dimostrare di saperci fare (anche) col microfono ha deciso che per un po’ ancora sarà la racchetta lo strumento col quale vuole farsi sentire. E a Sttoccolma per ora c’è riuscito pienamente.