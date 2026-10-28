Il gelo apparente tra Musetti e Berrettini riaccende i riflettori su come nello sport certi rapporti finiscano per deteriorarsi. Ecco una carrellata dei più illustri.

C’eravamo tanto amati. Ma poi abbiamo cambiato l’ultimo verbo con detestati. Perché Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non sono la prima, e non saranno nemmeno l’ultima “coppia” di sportivi famosi che hanno visto apparentemente deteriorato il loro rapporto di amicizia fuori dal campo. Di esempi se ne trovano tanti, ognuno con la prima ragione d’essere. Perché lo sport sa unire interi popoli, ma a volte sa produrre anche divisioni apparentemente nascoste, che pure trovano il modo di esplodere facilmente quando si finisce sotto i riflettori.

La “tristezza” nel vedere Muso e Berretto lontani

Nessuno vuol star qui a sindacare su quali siano state le ragioni e i motivi che hanno portato alla rottura tra i due tennisti italiani: che si tratti di gossip, triangoli amorosi, scelte tecniche in ottica Davis o quant’altro, resta sullo sfondo soprattutto un po’ di quella tristezza che accompagna sempre momenti come questi. Perché a Matteo e Lorenzo è impossibile non voler bene, pensando anche a quanto hanno fatto per far crescere il livello del tennis azzurro.

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E sperando che in un tempo ragionevolmente breve la frattura possa essere ricomposta (tra l’altro rischiano di giocare contro a Vienna nella giornata di venerdì, qualora dovessero superare i rispettivi turni: Berretto è già agli ottavi e se la vedrà con l’acciaccato Cobolli, mentre Muso debutta oggi nel primo turno contro Tiafoe, ed eventualmente domani dovrebbe affrontare il vincente del derby tedesco tra Hanfmann e Struff) non si può far altro che vedere come sono andate altre vicende che hanno visto coinvolti compagni di squadra o comunque colleghi che hanno visto naufragare rapporti che parevano indistruttibili.

Scandali al sole: Terry-Bridge e Maxi Lopez-Icardi

La madre di tutte le rotture, quella che ha fatto parlare per mesi tabloid e media anche al di fuori dei confini britannici, è certamente quella che ha avuto per protagonisti John Terry e Wayne Bridge. Che erano grandi amici, compagni nel Chelsea e pure in nazionale, ma che videro il loro rapporto irrimediabilmente compromesso dal tradimento della compagna di Bridge (Vanessa Perroncel, nonché madre di suo figlio) proprio con Terry, che per quei fatti perse la fascia di capitano della nazionale.

Bridge invece perse i mondiali 2010 (preferì non essere convocato dall’allora CT Capello) dopo essersi trasferito al City prima ancora che scoppiasse lo scandalo. Iconica la mancata stretta di mano prima di Chelsea-Manchester City del febbraio 2010, poche settimane dopo l’esplosione del gossip.

In Italia una situazione simile l’hanno vissuta Mauro Icardi e Maxi Lopez: quest’ultimo, sposato con Wanda Nara, prese sotto la sua ala il giovane Mauro quando arrivò alla Sampdoria, pentendosene però qualche tempo più tardi quando proprio Icardi divenne prima l’amante e poi il compagno della moglie.

Quando l’ambizione prevale sull’amicizia

Non è sempre una donna però la ragione di alcune rotture illustri del mondo dello sport. Prendete quella tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton: per anni coppia fissa nel motor sport, hanno condiviso ogni passo del percorso che dai kart l’ha portati a competere per il mondiale di Formula Uno, spesso condividendo anche box e camere d’albergo per abbassare le spese nelle serie minori. Ma negli anni del dominio Mercedes, la voglia di prevalere ha finito per logorare il loro rapporto tra ripicche, veti e continue schermaglie dialettiche. Alla fine Rosberg, dopo aver vinto il titolo 2016 in volata su Hamilton, per la pressione accumulata decise addirittura di ritirarsi da campione del mondo, deluso anche dalla fine del rapporto con Lewis.

Stesso periodo per un’altra coppia di amici e colleghi scoppiata ancora più fragorosamente: tra Valentino Rossi e Marc Marquez all’inizio c’era una reciproca simpatia, tanto che Vale invitò spesso Marc (che lo aveva eletto a suo idolo d’infanzia) nel suo ranch a Tavullia, intravedendo in lui una sorta di naturale erede. Poi però la lotta mondiale del 2015 fece crollare il castello: i fatti di Sepang (quando Rossi speronò volutamente Marquez, che stava aiutando il connazionale Lorenzo nella lotta iridata) segnarono il punto di non ritorno, e da allora i rapporti sono definitivamente interrotti.

Una nazione che si disgrega e le sue macerie

Una bandiera di troppo fu invece la causa della fine dell’amicizia tra Vlade Divac e Drazen Petrovic: mentre la Jugoslavia festeggiava a Buenos Aires la vittoria del mondiale 1991 (l’ultimo giocato come “unita”), un giocatore (Tomas Sakic) portò in campo una bandiera croata legata agli ustascia, una minoranza che s’era trasferita in Argentina negli anni ’40.

Divac (di origini serbe) alla vista della bandiera andò immediatamente a rimuoverla, con Petrovic (croato) che osservò la scena in silenzio, sentendosi però tradito dal compagno di squadra. Da quel giorno, i due (che giocavano in NBA e avevano un rapporto fortissimo) non ebbero più rapporti: Divac s’è sempre difeso dicendo che in quel momento, a suo dire, quella bandiera distruggeva l’unione e la festa di una squadra che era rimasta unita, nonostante i venti di guerra che avrebbero portato alla disgregazione della Jugoslavia. Petrovic morì due anni dopo e i due non fecero mai pace.

Frecciate, invidie e triangoli amorosi

Breve carrellata di rapporti di amicizia andati a farsi benedire. Nel tennis, quella tra Djokovic e Roddick, che dopo un incontro del 2009 e qualche parola di troppo vennero addirittura alle mani negli spogliatoi. E anche tra Medvedev e Tsitsipas, una volta grandi amici, adesso non corre più buon sangue (il greco non è più in buoni rapporto neppure con Zverev).

Nel calcio famoso lo scontro tra Romario ed Edmundo, un tempo grandi compagni di avventure, poi divisi dalla voglia di diventare l’uno migliore dell’altro (una battaglia a colpi di veti, sponsorizzazioni “rubate” e classifiche marcatori).

Nel nuoto italiano, Luca Marin e Filippo Magnini da un giorno all’altro divennero praticamente perfetti sconosciuti, dopo aver condiviso per anni la vasca. Il motivo? Federica Pellegrini, che lasciò Luca per stare con Filippo.