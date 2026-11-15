Svezia-Bosnia, moviola: Sozza e il Var Marini fanno arrabbiare tutti tra rigori e gol annullati

La prova dell’arbitro Sozza alla Strawberry Arena di Solna in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto lombardo ha ammonito un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un solo ammonito ma tanti casi dubbi per l’arbitro italiano Simone Sozza tra rigori concessi (due), negati e gol annullati. Decisivo anche il Var Marini. Vediamo cosa è successo Sozza alla Strawberry Arena di Solna in Nations League.

Svezia-Bosnia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il gol di Svensson che approfitta della prima vera occasione della nazionale svedese e insacca. Al 10′ per un fallo in area di Radeljic l’arbitro fischia un rigore, il Var non interviene e Gyokeres dal dischetto segna. Al 15′ anche Tabakovic ha reclamato un rigore ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 23′ segna Isak ma il Var cancella per fuorigioco, al 25′ il bis, segna Gyokeres ma il Var interviene ancora e annulla per fuorigioco con Bajramovic che riceve un cartellino rosso diretto dalla panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Var ancora proragonista

Al 45′ Svensson viene atterrato in area e c’è un nuovo rigore che Gyokeres trasforma. Prova a riaprire il match al 47′ Gigovic che segna di testa su assist di Mahmic. Gol confermato dopo VAR Review. La Bosnia sogna la rimonta col gol di Kolasinac al 62′. Al 76′ ammonito Lagerbielke per aver interrotto una ripartenza di Demirovic. Da segnalare che l’ex Juve Dejan Kulusevski, 26 anni, ha giocato i suoi primi minuti in nazionale dopo due anni. Graham Potter lo ha sostituito al 60′. Dopo 6′ di recupero finisce 3-2..

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza di Seregno dopo una stagione super 4 anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, godeva di alta stima da parte dell’ex designatore Rocchi che aveva dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can scegliendolo per parecchi big-match negli ultimi due anni ed è gradito anche a Orsato. Ultima uscita in A in Juve-Napoli.

I precedenti tra le due nazionali

Nei due precedenti una vittoria degli svedesi e un pari.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Imperiale con Ayroldi IV uomo, Marini al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Lagerbielke.