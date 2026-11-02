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Sylla flop, Orro domina il derby di Turchia. Antropova macchina da punti, Mazzanti vince ma Degradi gioca poco

Successo in tre set per il Fenerbahce di Alessia sul campo del Galatasaray dell'amica Myriam, Kate MVP nella perentoria vittoria dell'Eczacibasi. L'ex CT non si ferma più.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’era grande attesa a Istanbul per quella che, non solo nel calcio, è “la partita” per antonomasia in Turchia: Galatasaray-Fenerbahce. Nel volley femminile, nonostante i recenti investimenti massicci della polisportiva giallorossa, il confronto è piuttosto squilibrato a favore del “Fener”, che può contare su uno squadrone che assomiglia terribilmente a un Dream Team. E infatti è stato il sestetto di Lavarini a imporsi con un secco 0-3. Note positive per Alessia Orro e anche per altri protagonisti dell’Italvolley: Kate Antropova sempre più devastante col suo Eczacibasi, mentre l’ex CT Mazzanti è secondo in classifica col suo Turk Hava Yollari.

Galatasaray-Fenerbahce, Alessia batte Myriam

Poca storia in un derby dominato in lungo e in largo dal Fenerbahce, che ha chiuso i conti in tre set (parziali a 22, 18 e 18) sfruttando la verve di Fedorotseva (16 punti), Vargas (15) e Kisal (10), tutte messe in condizione di colpire dall’ottima regia di Orro. Sull’altro fronte, 17 punti per Akimova e appena 5 per Sylla, che ha giocato tutta la partita mostrando ormai di aver superato i problemi al ginocchio, senza però riuscire a incidere più di tanto. Felicitazioni doppie per Orro sui social dopo la partita: i complimenti a Kimi Antonelli neo campione del mondo di F1 – “Fenomeno” – e gli auguri alla mamma.

Antropova sempre più stellare, Mazzanti tra i big

Prosegue la risalita dell’Eczacibasi di Bregoli, trascinato dalle bordate di Antropova. Diciotto punti per l’opposta azzurra nel perentorio 3-0 al Manisa, ancora una volta top scorer del match. In testa il Vakif di Guidetti continua a collezionare vittorie (1-3 in casa dell’Afyon con 21 punti di Boskovic), ma a -3 c’è il THY d Mazzanti. Terza vittoria consecutiva per la squadra dell’ex CT, un convincente 3-0 ai danni dell’Ilbank con 24 punti di una scatenata Lazareva. Pochi scambi in campo, tutti concentrati nel secondo set, per Alice Degradi che in questo inizio della sua nuova esperienza in Turchia sta giocando davvero poco.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questi nel dettagli i risultati della sesta giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Sesta giornata

  • Afyon-Vakif 1-3
  • Zeren Ankara-Besiktas 2-3
  • Turk Hava Yollari-Ilbank 3-0
  • Gotzepe Izmir-Kuzeyboru 3-1
  • Belediyespor-Aras Kargo 2-3
  • Eczacibasi-Manisa 3-0
  • Galatasaray-Fenerbahce 0-3

Classifica

  • Vakif 17 punti
  • Fenerbahce*, Turk Hava Yollari 14 punti
  • Eczacibasi 12 punti
  • Aras Kargo 10 punti
  • Goztepe Izmir* 9 punti
  • Kuzeyboru, Galatasaray 8 punti
  • Besiktas 7 punti
  • Ilbank, Zeren Ankara, Belediyespor 6 punti
  • Manisa 4 punti
  • Afyon 2 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Settima giornata (4 novembre)

  • Manisa-Galatasaray
  • Kuzeyboru-Aras Kargo
  • Besiktas-Eczacibasi
  • Vakif-Turk Hava Yollari
  • Goztepe Izmir-Zeren Ankara
  • Fenerbahce-Afyon (5 novembre)
  • Ilbank-Belediyespor (5 novembre)

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