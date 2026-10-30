Domenica si gioca il sesto turno della Sultanlar Ligi ed è il giorno della supersfida tra Galatasaray e Fenerbahce. Impegni casalinghi per Kate e l'ex CT azzurro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo la sfida tra le squadre di Alessia Orro e Kate Antropova, in Turchia è ancora tempo di gran derby d’Italia. Nella sesta giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è in programma infatti la più sentita tra le stracittadine di Istanbul, la madre di tutte le partite dal calcio al basket, per finire appunto al volley: Galatasaray-Fenerbahce. Una partitissima che, per gli appassionati italiani, significa soprattutto il confronto tra due grandi amiche: Myriam Sylla, schiacciatrice del “Gala”, e Alessia Orro, palleggiatrice del “Fener”. Ma c’è attesa anche per le altre stelle d’Italia in campo domenica.

Galatasaray-Fenerbahce, supersfida Sylla-Orro

Il match tra Galatasaray e Fenerbahce, in programma alle 17 italiane, chiude il quadro del sesto turno in Turchia. Tre i punti che separano il Fenerbahce, secondo dietro il Vakif a quota 11 (ma con una partita in meno), dal Galatasaray che invece di punti ne ha otto. Orro e compagne sono reduci dal convincente 3-1 all’Eczacibasi di Antropova, il sestetto giallorosso si è invece arreso in tre set sul campo della capolista Vakif. Sylla sta meglio dopo essere rientrata proprio nel turno precedente dopo i problemi al ginocchio, si prospetta un match incandescente contro Alessia: rivali sul parquet, amiche per la pelle fuori.

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Turchia: Antropova in risalita, Mazzanti sogna

Alle 14 italiane scende in campo Antropova con l’Eczacibasi contro il Manisa. Il sestetto di Bregoli è attardato in graduatoria (nove punti) ma può sfruttare la verve di una ritrovata Kate. L’opposta azzurra insegue il record di punti in campionato, dove dopo una partenza in sordina ha iniziato a sciorinare prestazioni una più devastante dell’altra. Anche il Turk Hava Yollary dell’ex CT azzurro Davide Mazzanti e di Alice Degradi gioca in casa, contro l’abbordabile Ilbank: un’occasione d’oro per fare un ulteriore passo avanti in classifica, che al momento induce a sogni mostruosamente probiti e inimmaginabili in avvio di stagione.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questo nel dettaglio il programma della sesta giornata del massimo campionato turco, con la classifica. Partite tutte in programma domenica 1 novembre.

Sultanlar Ligi – Sesta giornata

Afyon-Vakif

Zeren Ankara-Besiktas

Turk Hava Yollari-Ilbank

Gotzepe Izmir-Kuzeyboru

Belediyespor-Aras Kargo

Eczacibasi-Manisa

Galatasaray-Fenerbahce

Classifica

Vakif 14 punti

Fenerbahce*, Turk Hava Yollari 11 punti

Eczacibasi 9 punti

Aras Kargo, Kuzeyboru, Galatasaray 8 punti

Goztepe Izmir*, Ilbank 6 punti

Zeren Ankara, Belediyespor, Besiktas 5 punti

Manisa 4 punti

Afyon 2 punti

*1 partita in meno

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