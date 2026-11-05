Buone prove di Myriam (14 punti) e Kate (19) nei successi di Galatasaray ed Ezacibasi, turnover per Alessia nel Fenerbahce. L'ex CT e Degradi a lezione dal Dream Team di Guidetti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo in Italia, si gioca senza soluzione di continuità anche in Turchia. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre si è consumata la settima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato di volley femminile. Un torneo ricco di stelle della pallavolo italiana e internazionale, a cominciare da Myriam Sylla che dopo la prova incolore – sua e di tutto il Galatasaray – nel derby contro il Fenerbahce di Alessia Orro, s’è riscattata subito nella trasferta sul campo del Manisa. Ancora una prova “monstre” per Kate Antropova, sempre più trascinatrice dell’Eczacibasi, mentre finisce la serie magica dell’ex CT Davide Mazzanti, travolto col suo Turk Hava Yollari dal Vakif capolista di Giovanni Guidetti.

Antropova top scorer, Sylla torna protagonista

Diciannove punti Antropova, 14 Sylla: questi i numeri delle campionesse azzurre nell’ultimo turno. Per Kate “solito” score da fenomeno nella vittoriosa sfida dell’Eczacibasi sul campo del Besiktas di Micelli. Vittoria schiacciante in tre set, con Antropova miglior marcatrice. Applausi anche per Sylla, migliore in campo nella sfida vinta senza troppi problemi dal Galatasaray in casa del pericolante Manisa. Sorrisi per Myriam dopo il brutto pomeriggio vissuto nel turno precedente. Straordinaria, inoltre, la prova di Nicoletti (31 punti) nella sfortunata trasferta dello Zeren a Izmir contro il Goztepe, chiusa con una sconfitta al tie-break.

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Orro a riposo, domenica sfida l’ex CT Mazzanti

Vince senza neppure giocare Alessia Orro, tenuta a riposo da coach Stefano Lavarini nel comodo 3-0 del Fenerbahce sul fanalino di coda Afyon. Per la palleggiatrice azzurra domenica è in programma la sfida sul campo del Turk Hava Yollari, la squadra di Davide Mazzanti e di Alice Degradi. Per l’ex CT azzurro tremenda lezione in casa della capolista Vakif: 21 punti per Markova e 15 per Boskovic nel 3-0 al THY, che rimane comunque il team rivelazione del campionato. Per Degradi due punticini in totale e una presenza in campo solo negli ultimi due set, dopo essere partita dalla panchina.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questi nel dettagli i risultati della settima giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Setttima giornata

Manisa-Galatasaray 0-3

Kuzeyboru-Aras Kargo 3-2

Besiktas-Eczacibasi 0-3

Vakif-Turk Hava Yollari 3-0

Goztepe Izmir-Zeren Ankara 3-2

Fenerbahce-Afyon 3-0

Ilbank-Belediyespor 0-3

Classifica

Vakif 20 punti

Fenerbahce* 17 punti

Eczacibasi 15 punti

Turk Hava Yollari 14 punti

Goztepe Izmir*, Aras Kargo, Galatasaray 11 punti

Belediyespor 9 punti

Kuzeyboru 8 punti

Besiktas, Zeren Ankara 7 punti

Ilbank 6 punti

Manisa 4 punti

Afyon 2 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Ottava giornata (8 novembre)

Galatasaray-Besiktas

Eczacibasi-Goztepe Izmir

Afyon-Manisa

Aras Kargo-Ilbank

Zeren Ankara-Kuzeyboru

Belediyespor-Vakif

Turk Hava Yollari-Fenerbahce

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