Myriam può raggiungere Barbolini a Novara, Alessia nel bel mezzo del ciclone Fenerbahce, anche Degradi e Nicoletti nel vortice: e il contratto di Paola con Milano scade a giugno.

Se nel calcio si sviluppa a gennaio o in estate, nel volley il mercato si fa soprattutto in autunno. L’anno scorso, ad esempio, proprio di questi tempi iniziarono a saltar fuori le indiscrezioni sul trasferimento di Kate Antropova in Turchia. L’anno prima, al centro dei rumors si ritrovò Paola Egonu. Stavolta tocca a Myriam Sylla e Alessia Orro essere indicate in partenza a fine stagione, insieme ad altre stelle del firmamento italiano e internazionale come Melissa Vargas, Arina Fedorotseva, Ana Cristina, Tatiana Tolok, Alice Degradi e Anna Nicoletti. È il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista) del volley mercato, dove è normale che una giocatrice si accordi con un club anche con diversi mesi d’anticipo.

Vargas e Fedorotseva in fuga dal Fenerbahce: e Orro?

A dar inizio alle danze ci ha pensato – suo malgrado – il Fenerbahce, che di solito compra ma che quest’anno sembra destinato a vendere i suoi pezzi più pregiati. Ai vertici della società giallonera forse sono più interessati al calcio e al basket, ecco che alcuni pezzi da novanta non sembrano più inamovibili. Su Melissa Vargas, ad esempio, ha messo gli occhi il Vakif di Giovanni Guidetti, alle prese coi problemi fisici della sua star Tijana Boskovic. Per Arina Fedorotseva, che ha appena cambiato procuratore, si è aperta un’asta Milano-Scandicci e il Vero Volley ha già individuato l’alternativa: la brasiliana Ana Cristina. Anche Alessia Orro è al centro di alcune indiscrezioni, anche se per ora non sembra intenzionata a cambiare aria.

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Sylla torna in Italia, reunion con Barbolini a Novara

Dalla Turchia, invece, piovono conferme su un ritorno eccellente e clamoroso in Italia: quello di Myriam Sylla. Voluta un anno fa da Massimo Barbolini al Galatasaray, la schiacciatrice azzurra potrebbe riunirsi allo storico allenatore tra qualche mese a Novara. Le voci si fanno sempre più insistenti e la Igor potrebbe mettere sul piatto il budget che al momento è destinato a Tatiana Tolok, che dopo tre anni in Piemonte è arrivata in scadenza e a giugno sembra destinata a Conegliano, che cerca un rimpiazzo per Zhu Ting, a fine ciclo. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Fenerbahce, che nel frattempo insegue un’opposta italiana che sta facendo benissimo nella Sultanlar Ligi: Anna Nicoletti dello Zeren.

Vero Volley Milano, incognita Egonu: piace Nervini

Tra i ritorni illustri in A1 potrebbe esserci anche quello di Alice Degradi, che ha iniziato così così la sua avventura al Turk Hava Yollari, squadra guidata dall’ex CT azzurro Davide Mazzanti. Sempre nella categoria delle voci va inserita quella che riguarda Stella Nervini, punto di forza di Chieri – e della Nazionale di Julio Velasco – finita sotto osservazione da Milano. E a proposito del Vero Volley: in mezzo a questo tourbillon di chiacchiere, trattative vere o presunte, grandi ritorni o partenze clamorose, che farà Paola Egonu? Il contratto con Milano, di cui è capitana, scade a giugno. Con un budget “occupato” dall’ingaggio di Fedorotseva o di altre stelle, ci sarebbe ancora spazio per Paoletta?