Myriam trascina il Galatasaray in Turchia, Barbolini la vuole subito e la Igor mette sul piatto Alsmeier. Kate fa suo il derby, Alessia sorride, Degradi trascina l'ex CT.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Doveva essere un’operazione per fine stagione, con tanto di accordi già presi e messi nero su bianco: e invece il ritorno di Myriam Sylla in Italia potrebbe essere anticipato di qualche mese. L’indiscrezione rimbalza forte dalla Turchia e trova conferme anche dalle parti nostre: Novara e Galatasaray stanno mettendo in piedi un clamoroso scambio, con Sylla destinata in Piemonte e Lina Alsmeier diretta a Istanbul. A insistere per l’ingaggio immediato della schiacciatrice palermitana, punto di forza della Nazionale, sarebbe Massimo Barbolini, vice di Velasco in azzurro, allenatore di Novara ed ex tecnico proprio del Galatasaray, che nell’estate 2025 favorì il trasferimento di Sylla in Turchia.

Sylla, 15 punti e il Galatasaray trova la vittoria

In attesa delle novità di mercato, Sylla continua a fare alla grande il suo lavoro in campo. “No matter what. No matter how”, cioè: “Non importa cosa. Non importa come”, il sibillino messaggio su Instagram della campionessa azzurra dopo la superba prestazione a Izmir contro il Goztepe, condita da 15 punti personali e coronata dalla preziosa vittoria del Galatasaray in quattro set. Dopo i problemi fisici delle scorse settimane, adesso Myriam sembra sulla strada della miglior condizione. Pronta a dare il massimo in campionato e in Europa, sia con la maglia del suo attuale club, sia – forse – con quella di Novara.

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Antropova top scorer, sorridono Orro e Degradi

Nella nona giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, successi anche per Antropova, Orro, Degradi e l’ex CT Mazzanti. Per Kate 21 punti ad Ankara nel derby tra opposte italiane: Nicoletti si ferma (si fa per dire) a 19 e lo Zeren s’inchina 1-3 all’Eczacibasi di Bregoli. Vittoria senza affanni, invece, per il Fenerbahce di Orro, che continua l’inseguimento al Vakif di Guidetti: comodo 3-0 sul Belediyespor, con due set in campo per Alessia, autrice di un punto e brava a innescare Vargas al meglio (31 punti per Melissa). Vittoria pesante pure per il piccolo THY di Mazzanti, 1-3 in casa del Manisa: 13 punti per Degradi, che sta iniziando a carburare dopo un avvio difficile.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questi nel dettaglio i risultati degli incontri della nona giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Nona giornata

Fenerbahce-Belediyespor 3-0

Vakif-Aras Kargo 3-0

Zeren Ankara-Eczacibasi 1-3

Manisa-Turk Hava Yollari 1-3

Goztepe Izmir-Galatasaray 1-3

Kuzeyboru-Ilbank 2-3

Besiktas-Afyon 3-0

Classifica

Vakif 26 punti

Fenerbahce* 23 punti

Eczacibasi 21 punti

Turk Hava Yollari, Galatasaray 17 punti

Kuzeyboru, Aras Kargo 14 punti

Goztepe Izmir* 11 punti

Besiktas 10 punti

Belediyespor 9 punti

Ilbank 8 punti

Zeren Ankara 7 punti

Manisa 5 punti

Afyon 4 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Decima giornata (21-22 novembre)

Eczacibasi-Kuzeyboru (21 novembre)

Aras Kargo-Fenerbahce (21 novembre)

Galatasaray-Zeren Ankara (22 novembre)

Afyon-Goztepe Izmir (22 novembre)

Ilbank-Vakif (22 novembre)

Belediyespor-Manisa (22 novembre)

Turk Hava Yollari-Besiktas (22 novembre)

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