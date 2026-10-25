Gianmarco Tamberi è l’atleta dell’anno in Europa, la European Athletics con una mossa decisamente a sorpresa ha deciso di dare il premio al capitano azzurro preferendolo anche all’uomo dei record Armand Duplantis e al veterano delle piste Miltiadis Tentouglou. Ma per una stortura o per un paradosso, Gimbo non è finito neanche nella lista a 10 della World Athletics.

Il premio a Gimbo Tamberi

Il coronamento di una stagione da sogno, ancora più bella perché completamente inaspettata. Gianmarco Tamberi è stato il grande protagonista della serata degli European Athletics Awards con Gimbo che ha conquistato il premio di atleta europeo dell’anno. Solo 12 mesi fa un successo del genere sarebbe stato assolutamente impensabile, il marchigiano era reduce dalla peggiore stagione della sua carriera con un 2025 che per molti segnava la strada verso il tramonto. E i primi mesi del 2026 non erano stati di certo migliori con un inverno condizionato dagli infortuni e una primavera con nessun risultato di rilievo. La sorpresa è arrivata agli Europei di Birmingham, con l’azzurro che per molti era presente solo per passerella, invece Gimbo ha sorpreso tutti vincendo l’ennesimo oro e aprendo a un finale di stagione da sogno con la vittoria anche agli Ultimate Championship.

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World Athletics lo ignora: ci sono Duplantis e Diaz

Qualche settimana fa anche World Athletics ha rivelato i nomi dei candidati al premio di atleta dell’anno, e come successo anche in passato, le strade rispetto all’organizzazione europea sono state completamente diverse. Diverse al punto che Gianmarco Tamberi non figura neanche nella lista dei 10 candidati. Una lista nella quale figurano anche tre atleti europei come il nostro Andy Diaz, il solito Armand Duplantis e anche il discobolo Kristjan Ceh. Una decisione da parte dell’organizzazione mondiale dell’atletica che ha fatto storcere il naso sin da subito e che alla luce del premio dato a Tamberi sembra un vero e proprio paradosso.

Con totale onestà, va riconosciuto che Gimbo avrebbe avuto pochi appigli per vincere il premio come il miglior atleta del mondo del 2026. Nella lista infatti figurano nomi che in questo ultimo anno hanno abbattuto barriere importanti: il brasiliano dos Santos si è preso il record mondiale dei 400 ostacoli con un pazzesco 45”80, il giovanissimo Ja’Kobe Tharp ha demolito il primato dei 110 ostacoli, senza dimenticare il keniano Sawe che è stato il primo uomo al mondo a scendere sotto la barriera delle due ore nella maratona.

Tutte candidature di primissimo piano ma non vedere Gimbo nella lista dei 10 possibili candidati e trovare al suo posto quelli di altri europei sembra un po’ controintuitivo, senza voler nulla togliere alla classe di Duplantis, alla stagione pazzesca di Diaz e alla continuità di Ceh.

L’ultimo sogno di Gimbo

Da World Athletics arriva però una candidatura anche per Gimbo, anche se riguarda un premio decisamente particolare. L’organizzazione premierà anche il “Momento dell’anno”, una scelta che sarà fatta in maniera esclusiva dai fan attraverso il sito ufficiale. Il premio non è alla stagione di un atleta in sé ma al momento più emozionante del 2026, la lista dei momenti candidati è praticamente infinita e tra questi c’è anche la vittoria di Tamberi agli Ultimate Championship, potrebbe essere una piccola consolazione dopo quello che sembra a tutti gli errori un errore nei confronti dell’azzurro e della sua stagione.