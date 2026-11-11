Il futuro del calcio continentale si è deciso attorno a un tavolo rotondo. Durante un panel di primissimo piano – tenutosi all’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino nell’ambito del Social Fooball Summit – moderato da Kike Levy di Gameday, due dei campionati più importanti d’Europa si sono dati battaglia a suon di idee e visioni strategiche: da un lato la Serie A, rappresentata dal suo amministratore delegato Luigi De Siervo; dall’altro La Liga, guidata dal presidente Javier Tebas.
- I rapporti con FIFA e UEFA
- La competizioni e il candidato FIFA
- Il futuro e l'intelligenza artificale
I rapporti con FIFA e UEFA
“UEFA e FIFA creano concorrenza. Noi dobbiamo ragionare medio e lungo termine, cercando, quando possibile, di anticipare i tempi. Le nuove competizioni, così come l’ampliamento delle vecchie, penalizza i campionati nazionali, che subiranno delle perdite importanti, soprattutto per i club che non disputano tornei continentali. In Europa abbiamo 60.000 calciatori, con pochissimi che superano i 2 milioni di euro di stipendio. UEFA e FIFA hanno costruito il proprio ecosistema su questi e una cerchia di 20 club“.
La competizioni e il candidato FIFA
“Noi guardiamo la competizione e non l’interesse dei club. Ho anticipato di dieci anni quello che accade oggi. Sono fiducioso, riusciremo a vincere. L’UEFA non ha ben compreso la sentenza Superlega. L’ecosistema si sta deteriorando. Sosterremo il candidato UEFA per cambiare Infantino. Così non si può andare avanti. Vogliamo riequilibrare il tutto. Spesso l’interesse dei club non coincide i nostri. Abbiamo pressione economica dai grandi”.
Il futuro e l’intelligenza artificale
“L’intelligenza artificiale aiuterà molto e lo sta facendo soprattutto nello scouting. Può rendere i campionati più competitivi. I club piccole e medi, utilizzando questi mezzi, possono riequilibrare”.