Il Presidente de La Liga, intervenuto a SFS 26, ha parlato della situazione UEFA e FIFA, soffermandosi sulla posizione netta della lega spagnola in merito

Lucano, classe 1995 e giornalista pubblicista. Unisce la passione per il mondo umanistico a quella per il calcio, osservandolo da ogni sua angolazione.

Il futuro del calcio continentale si è deciso attorno a un tavolo rotondo. Durante un panel di primissimo piano – tenutosi all’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino nell’ambito del Social Fooball Summit – moderato da Kike Levy di Gameday, due dei campionati più importanti d’Europa si sono dati battaglia a suon di idee e visioni strategiche: da un lato la Serie A, rappresentata dal suo amministratore delegato Luigi De Siervo; dall’altro La Liga, guidata dal presidente Javier Tebas.

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I rapporti con FIFA e UEFA